Tennis, riecco Sinner e Berrettini: pronostici mercoledì 14 agosto

Dopo aver vinto due tornei di fila e recuperato parecchie posizioni in classifica – oggi è quarantaduesimo nel ranking mondiale – Matteo Berrettini è pronto al debutto nel Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurro ha usufruito di una wild card per entrare direttamente nel tabellone principale bypassando le qualificazioni ed al primo turno se la vedrà con il giovane tennista danese Holger Rune, testa di serie numero 15.

Il 2024 dello scandinavo, finora, non si può definire affatto esaltante: Rune ha deluso negli Slam, non ha vinto neppure un torneo e non sembra aver fatto passi in avanti rispetto alla scorsa stagione, quando sembrava destinato ad entrare stabilmente nella top 5. A Montreal, una settimana fa, si è arreso al terzo turno al tedesco Alexander Zverev e adesso avrà a che fare con un Berrettini che sulla terra rossa di Gstaad e Kitzbuhel ha fatto vedere grandi cose. L’ultima sconfitta del martello romano risale a Wimbledon, quando fece sudare le fatidiche sette camicie a Jannik Sinner: per i bookmaker è leggermente favorito e gli si può dare fiducia in un match che potrebbe terminare al terzo set (previsto almeno un tie break).

Nella notte Musetti affronta Tiafoe

Più o meno alla stessa ora scenderà in campo anche Jannik Sinner. Il numero uno al mondo è reduce dal flop di Montreal, in cui non è riuscito a difendere il titolo conquistato nel 2023 perdendo diversi punti in classifica.

Contro il russo Rublev l’altoatesino ha palesato i soliti problemi fisici – dolore all’anca – anche se nell’intervista post-match ha ribadito che l’obiettivo è essere al top allo US Open. A Cincinnati Sinner debutterà con l’americano Alex Michelsen, arrivato dalle qualificazioni e capace di ribaltare i pronostici contro l’olandese Griekspoor al primo turno. Il nativo di San Candido dovrebbe sbrigare la pratica in 2 set ma non sarebbe una sorpresa se non filasse tutto liscio. Nella notte toccherà a Lorenzo Musetti, fresco di successo in rimonta sul cileno Jarry. Lo statunitense Frances Tiafoe è sempre imprevedibile e sul veloce dà il meglio di sé ma l’azzurro è in un gran momento: si profila un match combattuto. Per quanto riguarda le altre sfide in programma oggi, il canadese Felix Auger-Aliassime non dovrebbe avere problemi contro il qualificato Aleksandar Kovacevic e lo stesso vale per il ceco Tomas Machac, favorito sull’australiano Max Purcell.

Due possibili sorprese? L’esperto Gael Monfils potrebbe fare lo sgambetto all’australiano Popyrin, che contro ogni pronostico ha vinto il Masters 1000 di Montreal (ripetersi è sempre difficile), mentre Stefanos Tsitsipas, dopo la furibonda lite con il padre-coach, rischia qualcosa contro il temibile tedesco Struff.

Tennis, i possibili vincenti

Auger-Aliassime in Auger Aliassime-Kovacevic

Machac in Purcell-Machac

Arnaldi in Etcheverry-Arnaldi

Monfils in Monfils-Popyrin

I pronostici sui games

Struff-Tsitsipas (over 21,5)

Rune-Berrettini (over 22,5)

Sinner-Michelsen (over 18,5)

Musetti-Tiafoe (over 21,5)

Comparazione quote

La vittoria di Berrettini è quotata a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai. Sinner-Michelsen over 18.5 games è quotato invece a 1.46 su Goldbet e Lottomatica e a 1.42 su Snai.

