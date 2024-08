Marquez-Ducati, arriva la rivelazione improvvisa: colpo di scena, nessuno lo immaginava

L’improvvisa rivelazione di Marc Marquez coglie di sorpresa anche la Ducati oltre che tutti gli appassionati: nessuno lo immaginava

Marc Marquez sta attraversando un periodo molto particolare, un anno di transizione alla guida di una Ducati Gresini. Ha fatto molto scalpore il suo addio dalla Honda, ma il suo ciclo dopo anni di militanza era giunto al termine. Il piano era quello di conquistare una moto ufficiale e c’è riuscito a sfavore di Jorge Martin, ritenuto come il candidato numero uno dopo ottime stagioni.

La sensazione è che Marquez voglia raggiungere Valentino Rossi in vetta ai successi del mondiale piloti con nove vittorie e magari superarlo. Per farlo, però, dovrà lottare con Pecco Bagnaia, che diventerà suo compagno di squadra. Martin in Aprilia vuole essere altrettanto competitivo e potrebbe esserci la novità Di Giannantonio con VR46 Racing nuovo junior team Ducati con moto ufficiale.

La ripresa ci sarà il prossimo weekend, con i piloti pronti a darsi battaglia al Red Bull Ring nel GP d’Austria. Bagnaia vuole la rimonta, Martin è solo a 3 punti di vantaggio, ma servirà non commettere nuovamente gli errori nella sprint. Occhio anche all’inserimento di Bastianini che è a -49 dalla vetta e ha ormai staccato Marquez che occupa il quarto posto.

Ducati, la rivelazione a sorpresa di Marquez

Marc Marquez ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Bennets’ e ha valutato positivamente la sua stagione in Gresini fin qui con un 8: “Ho consigliato io a mio fratello di andare in Gresini e prendersi una Ducati quando era alla Honda. Mentre l’anno scorso lo ha detto lui a me. Lo stesso consiglio: ‘ti serve quella moto’. Mio fratello Alex è stato una delle ragioni per cui ho scelto Gresini“.

Prosegue Marquez dicendo: “Avevo altre possibilità, ma loro sono stati gli unici a non mettermi pressione. Volevo fare un ultimo anno alla Honda e poi, se le cose fossero andate bene, ritirarmi“. Bei retroscena svelati dal pilota col numero 93, arrivato in Gresini anche per l’apporto del fratello Alex.

Marc Marquez ha dichiarato, inoltre, che la MotoGP gli ha dato tanto e che ha pensato al ritiro ai tempi della Honda. Adesso, però, ha accettato il progetto Ducati per competere per la vittoria finale. Sarà molto interessante vederlo battagliare con Bagnaia a parità di moto. C’è una netta differenza tra la GP23 e la GP24, che in questa stagione ha fatto vedere pochi confronti diretti in pista.