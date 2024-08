Ajax-Panathinaikos, Europa League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Ajax-Panathinaikos è una partita valida per il ritorno del terzo turno preliminare di Europa League e si gioca giovedì alle 20:15: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Fa davvero un certo effetto vedere un club da sempre abituato a calcare palcoscenici importanti come l’Ajax doversi sudare la qualificazione alla fase a girone unico della prossima Europa League. I Lancieri, infatti, arrivati solamente quinti nella scorsa Eredivisie, sono costretti a disputare gli sfiancanti e faticosi preliminari per ottenere un pass per la seconda competizione continentale per ordine d’importanza.

L’Ajax è impegnato già da fine luglio e nel secondo turno si è imposto sia all’andata che al ritorno sui serbi del Vojvodina, battuti 0-1 e 3-1. Nel terzo gli uomini di Francesco Farioli – al giovane tecnico italiano, reduce dall’esperienza positiva al Nizza, è stata affidata la ricostruzione – si sono ritrovati di fronte una squadra ostica come il Panathinaikos, che nel match d’andata ha creato non pochi problemi ai Lancieri.

Ottimo inizio per Farioli

Berghuis e compagni, tuttavia, hanno fatto ritorno da Atene con una vittoria preziosissima. In terra ellenica l’ha decisa un gol realizzato nel primo tempo dal loro capitano (0-1), una rete che consente all’Ajax di giocare per 2 risultati su 3 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam: basterebbe un pareggio per esultare.

Gli sforzi profusi in Europa League non hanno influito sull’esordio in campionato con l’Heerenveen, piegato con lo stesso risultato (1-0): quarta vittoria su quattro per Farioli, che ha iniziato come meglio non poteva la sua avventura olandese. Non è ancora cominciato invece il campionato greco e le uniche gare ufficiali disputate dagli uomini di Diego Alonso, oltre a quella con l’Ajax, sono state contro i modesti bulgari del Botev Plovdiv nel secondo turno preliminare: 6-1 il risultato complessivo tra andata e ritorno. Farioli dovrebbe ritrovare Bergwijn, assente all’andata, mentre Alonso schiererà un undici molto simile a quello dell’andata, con l’ex Sassuolo Djuricic sulla trequarti con Tete e Bakasetas ed alle spalle dell’unica punta Jeremejeff.

Come vedere Ajax-Panathinaikos in diretta tv e streaming

La sfida tra Ajax e Panathinaikos, in programma giovedì alle 20:15, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda del match di Europa League che vedrà protagonisti gli uomini di Farioli e quelli di Alonso.

Comparazione quote

La vittoria dell’Ajax è quotata a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Under 3.5” è quotato invece a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Snai.

Il pronostico

Il Panathinaikos vorrebbe vendicare la famosa sconfitta patita nella finale dell’allora Coppa dei Campioni 1971, il momento più alto della storia del club greco, ma per ribaltare l’1-0 dell’andata ad Amsterdam servirà una vera e propria impresa. I Lancieri sono apparsi subito molto solidi e dovrebbero completare l’opera davanti ai propri tifosi portando a casa un altro successo.

Le probabili formazioni di Ajax-Panathinaikos

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Taylor, Henderson, Fitz-Jim; Berghuis, Akpom, Forbs.

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Dragowski; Kotsiras, Ingason, Jedvaj, Mladenovic; Cerin, Arao; Tete, Bakasetas, Djuricic; Jeremejeff.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0