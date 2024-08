Ferrari, che mazzata per Leclerc: la sentenza lascia di stucco

Arriva una grande mazzata per Charles Leclerc, ennesima frecciata di un Mondiale a due facce per la Ferrari: cos’è successo

La Formula 1 2024 si sta avviando piano piano verso la seconda parte del campionato mondiale, che vedrà i piloti darsi battaglia in pista per la conquista del titolo. In vantaggio c’è Max Verstappen a +78 su Lando Norris, che ha vissuto un brutto periodo negli ultimi otto Gran Premi dove ha praticamente sempre perso posizioni in partenza.

C’è un aspetto positivo per la Red Bull, che non è più dominante come prima. McLaren, Ferrari e Mercedes si tolgono punti a vicenda, i piloti sono quasi tutti sullo stesso livello. Quindi non c’è soltanto uno in grado di fare la guerra (sportiva, s’intende) a Verstappen. E’ un aspetto da non sottovalutare, anche se a Milton Keynes hanno paura di perdere il titolo costruttori.

Chi invece vuole fare meglio è Charles Leclerc, che da quando ha vinto il GP di Monaco non è più lo stesso. Un solo podio in sei gare, con un ritiro e due volte fuori dalla zona punti. Un magro bottino per chi doveva approfittare dei passi falsi della Red Bull, con Verstappen che non vince da quattro gare e la Ferrari che non ne ha minimamente approfittato.

Ferrari, la frecciata a Leclerc che non passa inosservata

A parlare del rendimento di Leclerc, confrontato con quello di Carlos Sainz, è stato l’ex pilota di Formula 1 Marc Surer ai microfoni di Formel1.de: “Charles è il più veloce tra i due, ma Carlos è il più costante. Sainz i risultati li ottiene sempre, a volte vince gare che, in teoria, non dovrebbe vincere. Anche oggi, quando torna sul podio, la gente si chiede ‘da dove viene’. Questo è Sainz“.

Surer crede che a essere più veloce, nonostante la mancanza di costanza, sia Leclerc. Il pilota monegasco, però, ha i nervi al limite: “Leclerc è sempre al limite e forse lo sono anche i suoi nervi, mentre Sainz è più rilassato. Se vuoi essere campione del mondo devi essere più veloce e Charles lo è“.

La Ferrari ha scelto di puntare su Leclerc, che sarà il compagno di squadra di Lewis Hamilton. I risultati, però, dopo una buona prima parte di stagione stanno faticando ad arrivare. Ci sono stati vari errori negli ultimi Gran Premi che hanno causato il sorpasso di Norris. L’idea è quella che questi problemi vengano risolti presto e Leclerc diventi più tranquillo, magari come Sainz.