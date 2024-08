APOEL Nicosia-Slovan Bratislava, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

APOEL Nicosia-Slovan Bratislava è una partita valida per il ritorno del terzo turno preliminare di Champions League e si gioca martedì alle 19:00: formazioni, pronostico, tv e streaming.

Con due reti realizzate negli ultimi 20 minuti di gioco lo Slovan Bratislava ha ipotecato la qualificazione agli spareggi di Champions League e nella trasferta cipriota potrà permettersi il lusso di perdere anche con un gol di scarto. Il merito è dell’autorete di Petrovic, difensore centrale dell’APOEL Nicosia, e di un gol dell’attaccante Mak che in pieno recupero ha arrotondato il risultato (0-2), consentendo alla squadra allenata da Vladimir Weiss di trascorrere una settimana all’insegna della più totale tranquillità.

Lo Slovan ha anche riposato nell’ultimo weekend grazie al rinvio della gara di campionato con lo Skalica: gli slovacchi, la cui stagione è iniziata ufficialmente a luglio, sono ancora imbattuti e l’unico pareggio l’hanno fatto registrare contro il Celje in coppa (poi abbattuto 5-0 a Bratislava). Il campionato cipriota, invece, non ha riaperto i battenti. L’APOEL di David Gallego finora è stato protagonista solamente in Champions League: prima dell’andata con lo Slovan aveva affrontato le due sfide con i moldavi del Petrocub, piegati a fatica (1-0 all’andata e 1-1 al ritorno). I gialloblù, seppur abbiano dimostrato di essere organizzati tatticamente, dovranno necessariamente essere più brillanti dal punto di vista offensivo per sperare di ribaltare il 2-0 dell’andata.

Come vedere APOEL Nicosia-Slovan Bratislava in diretta tv e streaming

La sfida tra APOEL Nicosia e Slovan Bratislava, in programma martedì alle 19:00, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda del match di Champions League che vedrà protagonisti gli uomini di Gallego e quelli di Weiss.

Il pronostico

L’APOEL dovrebbe riuscire a far valere il fattore campo ma la maggiore esperienza a livello internazionale dello Slovan Bratislava sarà di nuovo determinante, sulla falsariga del match d’andata: gli slovacchi, nonostante la trasferta ostica, eviteranno molto probabilmente la sconfitta in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di APOEL Nicosia-Slovan Bratislava

APOEL NICOSIA (4-3-3): Belec; Susic, Petrovic, Dvali, Quintilla; Meyer, Kostadinov, Tejera; Ndongala, Drazic, Marquinhos.

SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Takac; Blackman, Kashia, Wimmer, Zubers; Kucka, Bajric, Polic; Weiss, Strelec, Mak.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1