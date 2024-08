Ferencvaros-Midtjylland, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Ferencvaros-Midtjylland è una partita valida per il ritorno del terzo turno preliminare di Champions League e si gioca martedì alle 20:00: formazioni, pronostico, tv e streaming.

Il primo round se lo sono aggiudicati i danesi del Midtjylland, apparsi più in palla rispetto ad un Ferencvaros volenteroso ma poco concreto negli ultimi metri. Più incisivi e determinati invece gli uomini di Thomas Thomasberg, che hanno segnato un gol per tempo (2-0), prima con l’attaccante della nazionale polacca Buksa e poi con il guineense Djù. Il divario sarebbe potuto essere probabilmente ancora più ampio se, a fine primo tempo, il turco Simsir non avesse fallito un calcio di rigore.

Giochi qualificazione chiusi? Non definitivamente, ma i 2 gol di vantaggio consentono al Midtjylland di recarsi in Ungheria con una certa tranquillità, visto che volerebbero agli spareggi – la vincente affronterà una tra APOEL Nicosia e Slovan Bratislava – anche perdendo con un solo gol di scarto a Budapest. Ad ogni modo la superiorità della formazione danese è apparsa abbastanza netta e per la squadra di Pascal Jansen – l’allenatore olandese ha preso il posto di Dejan Stankovic – sarà un po’ come scalare una montagna: difficile, dunque, evitare la “retrocessione” in Europa League. I biancoverdi nel frattempo hanno vinto due partite su due nel proprio campionato – nell’ultimo fine settimana hanno battuto senza problemi il DVTK – mentre il Midtjylland in Superligaen ha due punti in meno della capolista Copenaghen (due vittorie e due pareggi per i rossoneri, reduci dal 2-0 contro il Vejle).

Come vedere Ferencvaros-Midtjylland in diretta tv e streaming

La sfida tra Ferencvaros e Midtjylland, in programma martedì alle 20:00, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda del match di Champions League che vedrà protagonisti gli uomini di Jansen e quelli di Thomasberg.

Il pronostico

Il Ferencvaros non potrà risparmiarsi se vuole provare a tenere accesa la fiammella della speranza. Motivo per cui ci aspettiamo una prestazione diversa da parte degli ungheresi, che dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta davanti al proprio pubblico. Fare gol al Midtjylland, però, non è affatto semplice: i danesi non hanno subito neppure un gol nelle ultime quattro partite.

Le probabili formazioni di Ferencvaros-Midtjylland

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Cissé, Gustavo, Civic; Rommens, Maiga; Traoré, Borges, Ben Romdhane; Pesic.

MIDTJYLLAND (4-4-2): Olafsson; Andersson, Diao, Bech Sorensen, Juninho; Osorio, Martinez, Castillo, Simsir; Sorensen, Buksa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1