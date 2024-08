Royale Union SG-Slavia Praga, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Royale Union SG-Slavia Praga è una partita valida per il ritorno del terzo turno preliminare di Champions League e si gioca martedì alle 20:30: formazioni, pronostico, tv e streaming.

Nella capitale ceca, sette giorni fa, lo Slavia Praga aveva praticamente chiuso i giochi dopo 57 minuti, rifilando tre gol ad un impalpabile Union Saint-Gilloise. I belgi hanno poi avuto un sussulto a metà ripresa, accorciando le distanze grazie ad un’autorete di Buzek ma il 3-1 rimediato alla Fortuna Arena suona come una sentenza per la squadra di Sebastien Pocognoli, obbligata a vincere con almeno tre gol di scarto davanti al proprio pubblico nella gara di ritorno per scongiurare l’eliminazione.

I gialloblù hanno chiuso pure in dieci uomini per via dell’espulsione di Fuseini, che sarà assente a Bruxelles. Il tecnico dell’Union, oltre a lui, dovrà fare a meno anche di Sykes, Burgess e Amani, tutti alle prese con infortuni. La pesante sconfitta subita in coppa ha probabilmente influito anche sul match di campionato: il club della capitale belga ha incassato la prima sconfitta arrendendosi al Westerlo al termine di un rocambolesco 4-3 (ininfluente la doppietta dell’attaccante Rodriguez). Lo Slavia Praga invece ha continuato a vincere e contro il Sigma Olomouc nel fine settimana è arrivata la quarta vittoria di fila, indispensabile per restare in scia ai cugini dello Sparta Praga, anche loro attualmente impegnati nei preliminari di Champions League. I cechi si presentano in Belgio con una striscia di imbattibilità che dura da 12 partite ma sta reggendo anche la difesa, perforata in una sola occasione nelle ultime quattro uscite. Numeri che fanno infondono fiducia agli uomini di Jindrich Trpisovsky.

Come vedere Royale Union SG-Slavia Praga in diretta tv e streaming

La sfida tra Royale Union SG e Slavia Praga, in programma martedì alle 20:30, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda del match di Champions League che vedrà protagonisti gli uomini di Pocognoli e quelli di Trpisovsky.

Il pronostico

Costretto a sbilanciarsi, l’Union potrebbe dover fare i conti con i contropiedi letali dello Slavia Praga, che con ogni probabilità uscirà indenne anche dalla sfida di Bruxelles. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Royale Union SG-Slavia Praga

ROYALE UNION SG (4-3-1-2): Moris; Castro-Montes, Mac Allister, Machida, Leysen; Rasmussen, Sadiki, Vanhouette; Puertas; Eckert Ayensa, Rodriguez.

SLAVIA PRAGA (3-4-3): Kinsky; Prebsl, Ogbu, Zima; Masopust, Oscar, Zafeiris, Diouf; Schranz, Chory, Provod.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2