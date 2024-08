Tennis, due azzurri in campo a Cincinnati: pronostici martedì 13 agosto

Tennis, nel Masters 1000 statunitense debutta Lorenzo Musetti, fresco vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi parigine.

C’è anche l’azzurro Lorenzo Musetti nella nutrita truppa di tennisti italiani che tenteranno di fare strada nel Masters 1000 di Cincinnati, secondo appuntamento dello swing nordamericano sul cemento. Il carrarino si presenta negli States con un bel carico di sensazioni positive dopo lo storico bronzo conquistato a Parigi nelle Olimpiadi che si sono appena concluse.

In realtà la stagione di Musetti è decollata subito dopo il Roland Garros: il classe ’02 ha fatto finale al Queen’s, ha raggiunto la prima semifinale in uno Slam a Wimbledon e la medaglia olimpica – è finito sul podio insieme a due mostri sacri come Djokovic e Alcaraz – è stata la ciliegina sulla torta in un mese e mezzo sensazionale, in cui il tennista toscano è rientrato nella top 20. A Cincinnati Musetti esordirà con il cileno Nicolas Jarry, in netto calo da circa due mesi. Basti pensare che il sudamericano non vince un match di singolare dagli Internazionali d’Italia e da maggio in poi le uniche vittorie sono arrivate nel doppio. Musetti parte dunque favorito a differenza del suo connazionale Luciano Darderi. L’oriundo non sta attraversando un gran momento – tre sconfitte di fila tra Umago, Parigi e Montreal – e farà verosimilmente parecchia fatica contro il cileno Alejandro Tabilo.

Ci sono due derby a stelle e strisce

Lo statunitense Marcos Giron ha deluso a Montreal, perdendo al primo turno contro l’australiano Duckworth, ma contro l’argentino Sebastian Baez dovrebbe far valere la maggiore adattabilità sul veloce. Match equilibrato anche quello tra il cinese Zhang e il talentino francese Mpetshi Perricard, che però ha pochissima esperienza su questi campi.

Ben Shelton proverà a dimenticare la sconfitta rimediata in Canada contro Popyrin nel derby con il big server Opelka, appena rientrato dopo un lunghissimo stop per infortunio. L’altro scontro “fratricida” che promette scintille è quello tra Taylor Fritz e Brandon Nakashima: per il numero dodici al mondo potrebbe non essere una passeggiata. Altri due incontri che potrebbero terminare al terzo set sono Davidovich Fokina-Tiafoe e Thompson-Kecmanovic.

Tennis, i possibili vincenti

Giron in Giron-Baez

Zhang in Zhang-Mpetshi Perricard

Shelton in Shelton-Opelka

Musetti in Musetti-Jarry

I pronostici sui games

Tabilo-Darderi (over 19,5)

Davidovich Fokina-Tiafoe (over 20,5)

Thompson-Kecmanovic (over 20,5)

Fritz-Nakashima (over 20,5)

Comparazione quote

La vittoria di Musetti è quotata a 1.44 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai. Fritz-Nakashima over 20.5 games è quotato invece a 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Snai.

