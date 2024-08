Verstappen avvisato, annuncio a sorpresa e nuovo sfidante: ora si fa dura

Il campione olandese vive un momento difficile e rischia presto di dover fare i conti con un nuovo pericoloso avversario.

Il Mondiale di Formula Uno vive la consueta pausa estiva e tra dieci giorni circa si ritornerà in auge con il Gran Premio d’Olanda, evento che comincerà il prossimo 23 Agosto. Sarà l’occasione per prendersi una rivincita – dopo le ultime deludenti prestazioni – da parte del campione del mondo Max Verstappen e l’olandese punta al riscatto.

Negli ultimi Gran Premi Verstappen ha vissuto in posizioni a cui non era abituato, distante dalla vetta e con McLaren e Mercedes in costante forcing. Nello specifico Lando Norris e Oscar Piastri sono apparsi in crescita, il pilota olandese è apparso nervoso e da qui a fine stagione la priorità è mantenere il primato nel mondiale piloti. Più difficile la situazione nella classifica costruttori e servirà – tra le altre cose – anche una mano del compagno di squadra Sergio Perez.

Il prossimo anno sarà ancora peggio, le altre squadre sono in crescita e sono in arrivo nuovi piloti emergenti. Uno dei nomi più interessanti tra i giovani è sicuramente il campione italiano Kimi Antonelli, quasi diciottenne che la Mercedes avrebbe scelto come sostituto di Lewis Hamilton. Tutto ovviamente dal prossimo anno.

Formula Uno, Antonelli pronto a tutto

Kimi Antonelli ha rilasciato dichiarazioni interessanti ai microfoni di Marca e ha trattato di come possa essere interessante la sua futura nuova avventura. Ecco le sue parole: “Preoccupato per il debutto in Formula Uno? Credo ci sia sempre un grado di preoccupazione, la prospettiva di non essere in grado spaventa tutti ma io voglio godermi il momento e voglio vederla come una grande opportunità per imparare e crescere”.

Antonelli ha specificato di non aver paura e di essere pronto a questa nuova avventura. In tanti lo paragonano proprio al giovane Max Verstappen e occhio quindi a clamorosi ribaltoni. La Formula Uno potrebbe presto trovare una nuova stella, la nuova stella in casa Mercedes e l’erede di Lewis Hamilton nonchè sfidante di Verstappen.

Parlando delle difficoltà Kimi ha chiarito: “Ultimamente su di me c’è stata un pò troppa pressione, ma ho cercato di godermi il momento. Alla fine non ho paura e sono abbastanza tranquillo, posso eseguire il mio sogno di guidare una macchina di Formula Uno”. Non è confermato, ma attualmente Antonelli è il favorito numero uno per la Mercedes e Verstappen potrebbe presto trovarsi un nuovo affamato rivale.