FCSB-Sparta Praga, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

FCSB-Sparta Praga è una partita valida per il ritorno del terzo turno preliminare di Champions League e si gioca martedì alle 20:30: formazioni, pronostico, tv e streaming.

Una settimana fa l’FCSB di Elias Charalambous ha messo paura allo Sparta Praga sfiorando un clamoroso ed inaspettato successo nella capitale ceca. In vantaggio ad inizio secondo tempo con un gol di Dawa, la formazione rumena si è fatta riacciuffare a dieci minuti dalla fine (1-1) e adesso avrà l’opportunità di giocarsi la qualificazione agli spareggi di Champions League davanti ai propri tifosi.

Quella che in passato era nota come Steaua Bucarest – nel 2017 il club è stato costretto a cambiare nome per via dei contrasti con il Ministero della Difesa rumeno – sogna dunque di tornare a partecipare alla manifestazione continentale più importante per la prima volta dalla stagione 2013-14, anche se il cammino da fare è ancora lungo e soprattutto tortuoso. Lo Sparta Praga, campione di Repubblica Ceca in carica, rimane difatti una squadra sulla carta superiore ai Roș-Albaștrii ed in Romania farà di tutto per evitare quantomeno la sconfitta nei tempi regolamentari, giocando un match più accorto dal punto di vista difensivo. Gli uomini guidati dal danese Lars Friis nel fine settimana hanno ottenuto l’ennesima vittoria nella 1.Liga, battendo 2-1 i concittadini del Bohemians – dopo quattro giornate sono già a punteggio pieno – ma ha vinto anche l’FCSB, che si è imposto con un rocambolesco 3-2 sul Farul Costanza. Charalambous, tuttavia, allo Stadionul Steaua dovrà fare a meno di uno dei protagonisti dell’andata, Dawa (squalificato), ma anche del centrocampista Musi.

Come vedere FCSB-Sparta Praga in diretta tv e streaming

La sfida tra FCSB e Sparta Praga, in programma martedì alle 20:30, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda del match di Champions League che vedrà protagonisti gli uomini di Charalambous e quelli di Friis.

Il pronostico

Lo Sparta Praga cambierà quasi certamente atteggiamento rispetto alla gara d’andata e potrebbe approfittare delle pesanti assenze dell’FCSB. I cechi eviteranno verosimilmente la sconfitta in un altro match equilibrato e da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di FCSB-Sparta Praga

FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Cretu, Chiriches, Ngezana, Radunovic; Sut, Lixandru; Stefanescu, Olaru, Phelipe; Popa.

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Vitik, Zeleny, Ross; Preciado, Kairinen, Sadilek, Rynes; Birmancevic, Kuchta, Haraslin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1