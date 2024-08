I pronostici di martedì 13 agosto: Champions League ed Europa League

I pronostici di martedì 13 agosto, nella manifestazione continentale più importante si chiude il terzo turno preliminare.

Si completa oggi il terzo turno preliminare di Champions League con le 10 gare di ritorno che decideranno le qualificate agli spareggi, ultimo step prima della nuova fase a girone unico. Rischia di ritrovarsi fuori dalla competizione continentale più importante il Fenerbahçe di José Mourinho, chiamato a ribaltare il 2-1 contro il Lille, che ha avuto la meglio all’andata in Francia. Nella capitale turca i transalpini troveranno un vero e proprio “inferno” ed il fattore campo potrebbe fare la differenza in una gara che verosimilmente regalerà di nuovo almeno tre gol complessivi.

Il Bodo/Glimt una settimana fa si è imposto di misura sul Jagiellonia (0-1) e davanti ai propri tifosi potrebbe ottenere un successo più ampio. Con ogni probabilità eviteranno la sconfitta anche i Rangers, che nel fortino di Ibrox, a Glasgow, hanno sempre una marcia in più: sarà dura per la Dinamo Kiev.

I pronostici sulle altre partite

PAOK e Malmo non hanno deluso dal punto di vista dello spettacolo in Svezia (2-2) ed anche in Grecia i gol non dovrebbero mancare, con gli ellenici leggermente favoriti per il passaggio del turno.

Un’altra gara da gol e over è quella tra Salisburgo e Twente: gli austriaci hanno avuto la meglio 2-1 all’andata ma la qualificazione è tutt’altro che chiusa. Ipotizziamo un punteggio alto, infine, anche nella sfida tra Union Saint-Gilloise e Slavia Praga, coi belgi – sconfitti 3-1 in Repubblica Ceca – costretti a vincere con almeno 2 gol scarto per andare ai supplementari.

Pronostici: la scelta del Veggente

• PAOK vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in PAOK-Malmo, Champions League, ore 19:30

Vincenti

Bodo/Glimt (in Bodo/Glimt-Jagiellonia, Champions League, ore 19:00)

(in Bodo/Glimt-Jagiellonia, Champions League, ore 19:00) Fenerbahçe (in Fenerbahçe-Lille, Champions League, ore 19:00)

(in Fenerbahçe-Lille, Champions League, ore 19:00) Rangers o pareggio (in Rangers-Dinamo Kiev, Champions League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

PAOK-Malmo , Champions League, ore 19:30

, Champions League, ore 19:30 Bodo/Glimt-Jagiellonia , Champions League, ore 19:00

, Champions League, ore 19:00 Fenerbahçe-Lille , Champions League, ore 19:00

, Champions League, ore 19:00 Twente-Salisburgo, Champions League, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

PAOK-Malmo , Champions League, ore 19:30

, Champions League, ore 19:30 Fenerbahçe-Lille , Champions League, ore 19:00

, Champions League, ore 19:00 Rangers-Dinamo Kiev , Champions League, ore 20:45

, Champions League, ore 20:45 Twente-Salisburgo , Champions League, ore 19:00

, Champions League, ore 19:00 Union SG-Slavia Praga, Champions League, ore 20:30

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 3.91 GOLDBET ; 3.83 SNAI; 3.91 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• TNS vincente ed almeno un gol per parte in TNS-Petrocub, Europa League, ore 19:30