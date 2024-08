Ribaltone Red Bull e scossa in Formula Uno: colpo di scena per Verstappen

Non è un periodo facile per la Red Bull e per il campione del mondo in carica Max Verstappen. Presto potrebbero esserci nuovi cambiamenti.

Rispetto all’inizio di stagione sono cambiate tante cose in Formula Uno. La Red Bull era partita alla grande, tutti immaginavano l’ennesima situazione venutasi a creare negli ultimi anni e invece è cambiato tutto. Il dominio della scuderia austriaca è venuto meno e c’è grande lotta per il titolo con quattro squadre in lizza per la vittoria finale.

Il Mondiale piloti vede ‘Super’ Max Verstappen ancora in netto vantaggio; nonostante l’assenza di vittorie il pilota ha approfittato del grande equilibrio con nessuna squadra che ha dominato sulle altre e Max ha ancora un buon vantaggio su Lando Norris e Oscar Piastri. Se per la situazione piloti si può stare ancora tranquilli non possiamo dire lo stesso per il Mondiale costruttori con la Red Bull che deve guardarsi le spalle, Mercedes e soprattutto McLaren possono approfittarne.

Il problema principale in casa Red Bull non riguarda Verstappen, ma il compagno di squadra Sergio Perez. L’esperto messicano spesso non è andato a punti, ha mostrato alti e bassi e troppi errori che hanno generato grosse critiche. Per qualche settimana la Red Bull ha pensato persino di farlo fuori ma alla fine si è deciso di confermarlo e chiudere ad eventuali sostituti. Per aiutare Verstappen ma soprattutto per aiutare Perez la Red Bull sarebbe pronta a una sorprendente decisione.

Ultim’ora Red Bull, pronto un nuovo clamoroso cambio

Secondo quanto riporta ESPN la Red Bull starebbe pensando di consegnare a Sergio Perez la RB20 di inizio stagione, la vettura che tanto faceva bene sia a Perez che a Verstappen e che ha perso potere con i nuovi aggiornamenti. Aggiornamenti che a dire il vero manco Verstappen ha gradito e per questo potrebbero esserci novità imminenti.

La Red Bull ha 42 punti soltanto di vantaggio sulla McLaren, la squadra attende novità e potrebbero esserci cambiamenti per favorire il ritorno della Red Bull al vertice o comunque nelle posizioni di vertice, sia per Verstappen, ma soprattutto per Perez, letteralmente in caduta libera negli ultimi mesi.

Marko lo ha confermato qualche giorno fa, la Red Bull non vuole più sbagliare, anche per evitare di alimentare la voglia di lasciare da parte di Max Verstappen e quindi ci si attende una svolta già nelle prossime settimane, al rientro dopo la sosta estiva.