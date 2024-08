Chelsea-Inter, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Chelsea-Inter è un’amichevole e si gioca domenica alle 16:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Continua la preparazione precampionato dell’Inter campione d’Italia in carica. La squadra guidata da Simone Inzaghi si appresta a giocare l’ultima amichevole prima dell’esordio in Serie A a Marassi nella sempre insidiosa trasferta contro il Genoa di Alberto Gilardino. La sfida contro il Chelsea sarà un test importante per capire meglio se i nerazzurri sono pronti a iniziare la nuova stagione sulla falsa riga di quanto visto in quella passata o se gli ultimi deludenti risultati – su tutti la sconfitta contro l’Al Ittihad – rappresentano un serio campanello d’allarme.

Già, perché il precampionato sul piano del gioco non è stato per niente entusiasmante. Nelle cinque partite giocate i nerazzurri hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, riuscendo a fare vedere un gioco all’altezza della scorsa stagione solo a intermittenza.

Due vittorie sono arrivate solo col minimo scarto (3-2 al Lugano, 2-1 alla Pergolettese), e così fatta eccezione per la roboante affermazione sugli spagnoli del Las Palmas (3-0), i risultati non sono stati esaltanti, in particolare l’ultimo pareggio ottenuto solo in zona Cesarini contro il Pisa, formazione di Serie B, e addirittura la sconfitta per 2-0 a Monza contro l’Al Ittihad.

Il Chelsea sarà un esame probante. Il nuovo allenatore Enzo Maresca ha a disposizione una rosa molto profonda, il Chelsea è un cantiere aperto ma il talento non manca. Rispetto al recente passato sono arrivati nomi meno altisonanti, ma pagati comunque a caro prezzo: Kiernan Dewsbury-Hall, Filip Jørgensen, Omari Kellyman, Aarón Anselmino, Renato Veiga, Caleb Wiley e Marc Guiu.

Come vedere Chelsea-Inter in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Chelsea e Inter, in programma domenica alle 16:00 allo stadio Stamford Bridge di Londra, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Partita apertissima e senza favoriti in cui i gol non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di Chelsea-Inter

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; James, Badiashile, Colwill, Gusto; Fernandez, Lavia; Madueke, Nkunku, Sterling; Guiu.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2