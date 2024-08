Frosinone-Pisa, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming gratis, pronostici

Frosinone-Pisa è una partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia e si gioca lunedì alle 18:00: notizie, diretta tv in chiaro, streaming gratis, probabili formazioni, pronostici.

Il Frosinone dopo la retrocessione beffa dello scorso anno proverà a tornare subito in Serie A. Per provarci, la società ha deciso di puntare come nuovo allenatore su Vivarini, che tanto bene ha fatto negli ultimi due anni alla guida del Catanzaro. Vivarini è stato protagonista della schiacciante promozione in Serie B di due stagioni fa e ha poi guidato la squadra calabrese fino ai playoff di Serie B con un gioco molto organizzato e bello da vedere.

Naturalmente il Frosinone non ha potuto mantenere alcuni dei principali protagonisti della scorsa stagione, molto positiva nel girone di andata con addirittura una vittoria di goleada in Coppa Italia sul campo del Napoli. Soulé, Barrenechea, Mazzitelli e tanti altri non ci sono più, ma la rosa sembra pronta per un campionato di vertice.

Il Pisa dopo la salvezza tranquilla della scorsa stagione ha scelto Pippo Inzaghi come nuovo allenatore al posto di Alberto Aquilani: nel precampionato ha sfiorato la vittoria sui campioni d’Italia dell’Inter, segno che la squadra c’è ed è già pronta.

Comparazione quote

La vittoria del Frosinone è quotata a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno over 1,5 è quotato invece a 1.23 su su Goldbet, Lottomatica e a 1.21 su Snai. Il 2-1 risultato esatto è a quota 8.50 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 1500€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

– Fino a 1500€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA Fino a 1500€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

Come vedere Frosinone-Pisa in diretta tv e streaming

La partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra Frosinone e Pisa è in programma lunedì alle 18:00 e si giocherà allo stadio Benito Stirpe. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1. Sarà possibile vedere Frosinone-Pisa anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Frosinone è favorito per la vittoria in una partita da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Frosinone-Pisa

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Oyono, Cittadini, Monterisi; Ghedjemis, Gelli, Brescianini, Marchizza; Distefano, Kvernadze; Cuni.

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Esteves, Piccinini, Marin, Beruatto; Moreo, Tramoni; Mlakar.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA

POSSIBILE RISULTATO: 2-1