Rafa Nadal, che mazzata: dati terrificanti, non accadeva da anni

Mazzata terribile per Rafa Nadal, il dato che si verificherà non accadeva da anni e dà una grossa idea sulla sua caduta

Rafa Nadal sta vivendo un periodo molto particolare della sua carriera. Ci sono tanti dubbi riguardo il prosieguo della sua meravigliosa carriera. Il problema è che non riesce più a essere competitivo, non rappresenta nemmeno un’alternativa credibile ai giocatori più forti del circuito.

E, soprattutto, perde match contro tennisti che non sono nemmeno così tanto competitivi. Alle Olimpiadi si è arreso senza grosse storie contro Novak Djokovic. Tra i due c’è ormai una differenza enorme pur essendoci soltanto un anno di differenza.

L’obiettivo principale di Nadal erano appunto le Olimpiadi, oltre al Roland Garros, il torneo del suo cuore, lo Slam che gli ha regalato ben 14 successi. Inutile ricordare che lo spagnolo è il re della terra battuta. C’è stato anche qualche paragone con Carlos Alcaraz, un fenomeno giovanissimo, ma la sensazione è che nessuno riuscirà a eguagliare certi record di Nadal.

C’è tanta attesa per capire quanto effettivamente Nadal opterà per il ritiro. Durante le interviste alle Olimpiadi aveva fatto sapere di essere stufo sulle continue domande riguardo l’argomento. E che quando prenderà una decisione definitiva, la renderà nota a tutti.

C’è un dato drammatico che riguarda Rafa Nadal

Rafa Nadal concluderà il 2024 senza aver vinto una partita in uno Slam. Uno zero che non arrivava addirittura dal 2002. A quell’età, ovviamente, era agli esordi nel Tour. In quest’annata, invece, è stato molto sfortunata. Dopo l’ATP di Brisbane ha subito un problema muscolare che lo ha costretto a rinunciare agli Australian Open.

Al Roland Garros, Nadal si era presentato con tutte le intenzioni di fare bene: tuttavia, il sorteggio gli ha messo di fronte Alexander Zverev, testa di serie numero 4 e in quel momento uno dei più in forma del circuito. E ha subito la sconfitta al primo turno. C’è stato Wimbledon, un’altra rinuncia per preparare il Torneo Olimpico.

E infine ci saranno gli US Open a fine agosto, ma Nadal ha annunciato di non partecipare, perché non si sente al 100%. Insomma, tre rinunce su quattro e un primo turno pessimo: non proprio fortunatissimo il tennista spagnolo, per usare un eufemismo. Sarà molto interessante capire come si approccerà al finale di stagione e se a breve annuncerà il ritiro. E’ chiaro che non è semplice per lui che ha dominato per tanti anni la scena del tennis mondiale.