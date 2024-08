Lecce-Mantova, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming gratis, pronostici

Lecce-Mantova è una partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia e si gioca lunedì alle 18:30: notizie, diretta tv in chiaro, streaming gratis, probabili formazioni, pronostici.

Il Lecce dopo la salvezza della scorsa stagione, ottenuta abbastanza tranquillamente – fatta eccezione per un periodo negativo costato il posto a D’Aversa sostituito dal poi confermato Gotti – punta al bis. Dovrà riuscirci senza Pograncic, la cui cessione per 15 milioni alla Fiorentina ha di fatto finanziato il mercato in entrata fatto di tante scommesse tra cui Tete Morente, Kialonda Gaspar e Filip Marchwinski.

Il Mantova ha centrato la promozione in Serie B con Davide Possanzini come allenatore. Il colpo di mercato in entrata finora è stato il trequartista Mattia Aramu, reduce da un paio di stagioni deludenti ma che in Serie B in un giusto contesto a 29 anni può ancora fare la differenza.

In questa partita il Lecce, che dispone per grandi linee dell’ossatura della scorsa stagione, parte nettamente favorito contro una squadra sì di Serie B, ma neopromossa.

Comparazione quote

La vittoria del Lecce è quotata a 1.43 su Goldbet, Lottomatica e a 1.43 su Snai. Il segno over 1,5 è quotato invece a 1.23 su su Goldbet, Lottomatica e a 1.23 su Snai. Il 3-0 risultato esatto è a quota 8.50 su Goldbet e Lottomatica.

Come vedere Lecce-Mantova in diretta tv e streaming

La partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra Lecce e Mantova è in programma lunedì alle 18:30 e si giocherà allo stadio Via del Mare di Lecce. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1. Sarà possibile vedere Frosinone-Pisa anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Lecce è favorito per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Lecce-Mantova

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Oudin, Marchwinski, Tete Morente; Krstovic.

MANTOVA (3-5-2): Festa; Maggioni, Redolfi, Brignani, Panizzi; Trimboli, Burrai, Wieser; Galuppini, Mancuso, Aramu.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0