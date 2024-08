Lotto, il terno è clamoroso: show sulla ruota di Napoli

Lotto, il terno è clamoroso: vincono tutti grazie ai numeri usciti sulla ruota di Napoli. Ecco cos’è successo in una delle ultime estrazioni

Estate piena, Ferragosto vicino, ma il gioco del Lotto non si ferma mai. Nemmeno in questi giorni così caldi, e nei quali le persone di solito pensano a stare al mare, qualora fossero in vacanza, oppure a stare in famiglia. Ma ci sono quelli che evidentemente pensano al gioco del Lotto. E fanno bene, perché si vince sempre.

Nel corso di una delle ultime estrazioni inoltre, così come ci spiega Agimeg.it, è stato un terno solo a regalare molteplici vincite agli italiani. Un terno incredibile, uno di quelli che non si sa perché è stato giocato in tutta Italia da diverse persone. Molte, comunque, di queste belle vittorie, sono state centrate in Campania, dove sono andate il 62% di tutte le cose centrate. Ma andiamo nel dettaglio di questo terno clamoroso.

Lotto, ecco i dettagli

A Napoli e San Giuseppe Vesuviano e a Rimini, con una giocata di soli 10 euro sul terno 3-34-41 sono stati vinti 45mila euro. Stessi numeri ma con importo diverse a Belpasso, Fondi e Scafati, in questo caso sono stati portati a casa 23.750euro. La cosa bella, come detto, è che tutti hanno vinto con gli stessi numeri.

Ma la vincita più alta, comunque, è un’altra. Sempre in Campania però, ma in questo caso in provincia di Salerno: a Bellizzi infatti un fortunato vincitore con un terno sulla ruota di Roma è riuscito a piazzare il colpo grosso, quello che cambia l’estate. Un poco più alto di quelli che vi abbiamo raccontato prima, ed è per questo che comunque è uno dei leader di questa speciale classifica. Grazie ai numeri 13-17-21 (sì, i primi due per molti non sono nemmeno fortunati), sono stati portati a casa 46.250euro. Una bellezza. Auguri a tutti i vincitori e chissà, magari passeranno un Ferragosto diverso da come lo avevano pensato.