Dopo le Olimpiadi la tv: che colpo la Rai, tre in una volta

Neanche il tempo di archiviare l’edizione 2024 dei Giochi Olimpici che è già tempo, per i campioni di Parigi, di pensare al futuro.

Thomas Ceccon è stato irremovibile. Non ha tempo per una fidanzata, impegnato com’è in vasca, figurarsi per un reality show. Ha rifiutato l’offerta praticamente subito, infatti, nel momento in cui Alfonso Signorini lo ha contattato per proporgli un ruolo nel cast della prossima edizione del Grande Fratello.

Entrare nella casa più spiata d’Italia non è una delle priorità del giovane di Thiene che ha appena vinto la medaglia d’oro, ma chissà, un altro genere di proposta avrebbe stuzzicato un po’ di più il suo interesse. Altri esponenti del battaglione azzurro reduce dalla trasferta parigina hanno deciso, a differenza sua, di buttarsi nella mischia. E così, dopo aver partecipato ai Giochi d’Oltralpe e dopo aver regalato grandi soddisfazioni al popolo azzurro, non hanno resistito all’idea di assaporare emozioni nuove e diverse.

Non parteciperanno ad un reality, bensì ad un programma televisivo particolarmente adatto a tre atleti che, come loro, amano le sfide e sono ben allenati. Prima di scoprire chi siano i tre campioni olimpici che si sono lasciati “sedurre” da Mamma Rai, iniziamo col dire che è Ballando con le stelle la trasmissione con la quale hanno deciso di rompere la monotonia e di concedersi una parentesi extra-sportiva.

Tre campioni per Milly Carlucci: la notizia corre in ogni dove

Se Milly Carlucci si era già assicurata la presenza di una stella tra le stelle, vale a dire Federica Pellegrini, stavolta il suo colpo è addirittura triplo. Perché 3 sono, appunto, gli atleti che ha convinto a cimentarsi con l’amatissimo show che va in onda il sabato sera.

Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma è anche vero che della presenza della Divina si è saputo molto prima che la stessa confermasse le voci con un simpatico video sui social. Anche stavolta, quindi, in attesa di sentire le loro “campane”, potrebbe essere già certo, sebbene le indiscrezioni siano circolate ancora solo sotto banco.

Preparatevi, dunque: al cospetto della tostissima giuria di Ballando con le stelle potrebbe presentarsi, quando scoccherà l’ora dello show, nientepopodimeno che Tommaso Marini, Filippo Macchi e Rossella Fiamingo. Sono questi i tre campioni che potrebbero andare a riempire le caselle dello scacchiere di Milly Carlucci, che quest’anno, più che nelle edizioni precedenti, non ha lasciato nulla al caso e che sarà ben lieta di averli al suo cospetto.