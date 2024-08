I pronostici di domenica 11 agosto: Coppa Italia, Eredivisie e altri campionati

I pronostici di domenica 11 agosto, ci sono quattro partite di Coppa Italia, l’Eredivisie e altri campionati minori in Europa.

Proseguono i trentaduesimi di finale di Coppa Italia con altre quattro partite in programma: Brescia-Venezia, Parma-Palermo, Sampdoria-Como e Torino-Cosenza. Vittoria alla portata per i granata, mentre le altre squadre di Serie A in campo avranno meno vita facile. I gol non dovrebbero mancare nelle sfide del Tardini e di Marassi.

Esordio anche in campionato per il nuovo allenatore italiano dell’Ajax, Farioli, che dopo la bella vittoria ottenuta in Europa League sul campo del Panathinaikos dovrebbe battere agevolmente l’Heerenveen in una partita da almeno tre gol complessivi.

I pronostici sulle altre partite

Vittorie alla portata con annesse possibili goleade in Portogallo e Scozia per Benfica e Celtic impegnate entrambe in trasferta, rispettivamente con Famalicao e Hibernian.

Per le partite da gol e over riflettori puntati su Danimarca e Norvegia: Nordsjaelland-Lyngby, KFUM Oslo-Rosenborg e Lillestrom-Molde.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Parma vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Parma-Palermo, Coppa Italia, ore 18:30

Vincenti

Celtic (in Hibernian-Celtic, Scottish Premier, ore 13:30)

(in Hibernian-Celtic, Scottish Premier, ore 13:30) Ajax (in Ajax-Heerenveen, Eredivisie, ore 16:45)

(in Ajax-Heerenveen, Eredivisie, ore 16:45) Benfica (in Famalicao-Benfica, Primeira Liga, ore 19:00)

(in Famalicao-Benfica, Primeira Liga, ore 19:00) Torino (in Torino-Cosenza, Coppa Italia, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hibernian-Celtic , Scottish Premier, ore 13:30

, Scottish Premier, ore 13:30 Ajax-Heerenveen , Eredivisie, ore 16:45

, Eredivisie, ore 16:45 Famalicao-Benfica, Primeira Liga, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Nordsjaelland-Lyngby , Superligaen, ore 14:00

, Superligaen, ore 14:00 KFUM Oslo-Rosenborg , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 Lillestrom-Molde, Eliteserien, ore 19:15

Il “clamoroso”

• Pareggio in Brescia-Venezia, Coppa Italia, ore 18:00