Atletico Madrid-Juventus, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostico

Il precampionato della Juventus è stato tutt’altro che esaltante. I risultati delle amichevoli non possono essere fonte di preoccupazione, ma la sconfitta col Norimberga e il pareggio col Brest hanno reso chiaro quanto la squadra bianconera sia attualmente un cantiere aperto con su mostrato il cartello di lavori in corso.

I piani di calciomercato della Juventus stanno procedendo al rallentatore, perché tanti calciatori che non fanno più parte del progetto del nuovo allenatore Thiago Motta non hanno ancora trovato una nuova squadra. E così stanno tardando anche i nuovi arrivi, su tutti quello di Koopmeiners che dovrebbe essere centrale nella manovra offensiva.

Saltato Todibo, la Juventus è pure ancora alla ricerca di un altro difensore centrale. Quest’altra amichevole contro il rinnovato Atletico Madrid di Simeone non sarà facile, i calciatori devono ancora assimilare i nuovi concetti dell’ex Bologna e soprattutto i difensori stanno facendo fatica.

Come vedere Atletico Madrid-Juventus in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, in programma domenica alle 15:00 a Goteborg in Svezia, verrà trasmessa in diretta tv da DAZN. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Atletico Madrid dovrebbe evitare la sconfitta in una partita da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Juventus-Juventus Next Gen

ATLETICO MADRID (3-5-2):Moldovan; Llorente, Azpilicueta, Witsel, Reinildo Mandava; Vermeeren, Koke; Correa, Joao Felix, Samuel Lino; Sorloth.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Bremer, Cabal, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

