Dramma Sinner, stavolta è davvero finita: fan sconvolti alla notizia

E’ numero uno al mondo ma nonostante ciò non è un periodo semplicissimo per il tennista azzurro Jannik Sinner.

I suoi ultimi dodici mesi sono stati straordinari eppure ora non è un momento semplice per l’attuale numero uno al mondo Jannik Sinner. Lui e la sua fidanzata Anna Kalinskaya sono stati avvolti – per un motivo o per un altro – nelle critiche, ognuno dai rispettivi paesi.

Il tennista altoatesino è stato criticato per la scelta di non partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi, una decisione che ha creato numerose polemiche e non è piaciuta a tifosi e parte degli addetti ai lavori. Jannik non ha partecipato a causa di una tonsillite, ma questa cosa ha generato ulteriori polemiche e hanno accusato l’azzurro di scarso attaccamento nei confronti della propria patria. Anche per la compagna, la tennista russa Anna Kalinskaya, non è un momento semplice. La bella tennista è costantemente ormai alle prese con infortuni.

In queste ore ha preso parte al WTA 1000 di Toronto e si è ritirata nel match contro Amanda Anisimova. Problemi fisici e l’ennesimo ritiro degli ultimi mesi, qualcuno ha maliziosamente collegato la relazione con Sinner agli infortuni, provando a trovare un fugace collegamento. La relazione tra Sinner e Kalinskaya è spesso finita nel mirino della critica e nelle ultime ore è stata avvolta nel mistero. I fan si chiedono se sia stato un caso o se sia l’inizio di una rottura.

Mistero Sinner-Kalinskaya, dubbi sul loro rapporto

Dopo la sfida della Kalinskaya contro l’Anisimova per alcune ore Jannik Sinner e Anna Kalinskaya hanno smesso di seguirsi sui social. Non è chiaro se i due abbiano litigato o abbiano rotto definitivamente, ma alcuni media – soprattutto quelli stranieri (è successo nella notte italiana) hanno speculato non poco con rumors su questa rottura. Qualcuno ha parlato di rottura definitiva tra i due, qualcuno di una semplice lite ma si sono sprecati solo rumors.

Dopo circa 6 ore con X in fermento e i fan della coppia letteralmente impazziti Anna ha ripreso a seguire Jannik, e in molti si sono chiesti il motivo di questa situazione. Sinner ha recentemente confermato di non dare alcun peso ai social e di non utilizzarli mentre per la compagna è diverso, essendo lei molto più attiva.

Tra pochi giorni loro si rivedranno nel torneo di Cincinnati e tutti potremo mettere fine alle polemiche, vedendo se la coppia c’è oppure è definitivamente finita. Dopo pochissimi mesi.