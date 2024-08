Sinner, svolta clamorosa: dal tennis al golf, è ufficiale

Il video ha confermato ciò che era nell’aria già da tempo. È il momento di voltare pagina: niente sarà più come prima.

Apparentemente, è successo tutto dalla sera alla mattina. Solo loro sanno, invece, come sia andata dietro le quinte, cosa realmente sia accaduto. Cosa che a noi non dovrebbe interessare, almeno in teoria. La realtà è poi invece ben diversa ed è anche comprensibile che i tifosi manifestino una certa curiosità nei confronti della vita privata dei loro campioni del cuore.

Ora come ora, c’è un interesse smisurato verso quella del numero 1 d’Italia, che era già amatissimo ma che, salendo al vertice della classifica Atp, è diventato una vera e propria celebrità. Ci sta, dunque, che tutti vogliano sapere tutto di lui. In che modo strutturi le sue giornate, cosa prediliga nella sua alimentazione, come si alleni, quali giochi della PlayStation preferisca e così via.

Senza dimenticare che molti muoiono dalla voglia di sapere perché sia finita con Maria Braccini e quali dinamiche abbiano determinato, di contro, il suo avvicinamento alla collega russa Anna Kalinskaya. Cose che non sapremo mai, essendo i due tennisti molto riservati e attenti a non confondere la vita privata con la sfera pubblica. A meno che, s’intende, qualcuno che ne sa di più non decida, all’improvviso, di raccontare per filo e per segno come davvero siano andate le cose.

Sinner, il video lo conferma: è tempo di voltare pagina

Quel qualcuno potrebbe essere proprio Maria, l’ex di Jannik. Molti follower le hanno suggerito di vuotare il sacco e di “vendicarsi”, ma lei è troppo elegante per una tale caduta di stile. Non lo farebbe mai e poi mai.

Sta facendo altro, però, in compenso. Si sta raccontando un po’ di più di quanto non abbia mai fatto in passato, quando, forse per proteggere sia lui che la loro relazione, preferiva rimanere nell’ombra. E la Braccini, che già qualche settimana fa aveva annunciato di aver messo una “firma” per lei molto importante, stavolta ha ritenuto il caso di informare i follower di avere abbondonato definitivamente il tennis.

Il suo post non cela alcuna stilettata nei confronti del suo ex fidanzato, ma resta il fatto che Maria abbia chiuso, probabilmente, con lo sport di cui lui è numero 1 indiscusso. Ha postato, infatti, un video nel quale la si vede giocare a golf, accompagnato dalla seguente didascalia: “Potrei aver trovato il mio sport preferito da praticare. Suggerimenti per affinare lo swing?”. Quando si chiude una porta si apre un portone, insomma. O, in alcuni casi, una buca.