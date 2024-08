Brescia-Venezia, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming gratis, pronostici

Brescia-Venezia è una partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia e si gioca domenica alle 18:00: notizie, diretta tv in chiaro, streaming gratis, probabili formazioni, pronostici.

Il Venezia neopromosso in Serie A ha scelto Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore per provare a mantenere la categoria, nonostante lo stesso tecnico non sia riuscito a centrare la salvezza nell’ultima stagione alla guida del Frosinone, dopo un ottimo girone di andata.

La strada per la salvezza è in salita, sia secondo gli addetti ai lavori sia secondo le quote di bookmaker, che tra l’altro vedono proprio Di Francesco come principale indiziato all’esonero in Serie A, a quota 1.85.

Iniziare col piede giusto in Coppa Italia darebbe quanto meno fiducia ma non sarà semplice contro un Brescia che ha confermato Maran con cui l’anno scorso ha raggiunto i playoff.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.10 su Goldbet, Lottomatica e a 3.20 su Snai. Il segno gol è quotato invece a 1.75 su su Goldbet, Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Come vedere Brescia-Venezia in diretta tv e streaming

La partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra Brescia e Venezia è in programma domenica alle 18:00 e si giocherà allo stadio Rigamonti di Brescia. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 20. Sarà possibile vedere Brescia-Venezia anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Venezia dovrebbe evitare quanto meno la sconfitta in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero andare in gol.

Le probabili formazioni di Brescia-Venezia

BRESCIA (4-3-3): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Papetti, Jallow; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Olzer; Bianchi, Moncini.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Sverko, Altare, Idzes; Sagrado, Candela, Duncan, Lella, Crnigoj; Pierini, Gytkjaer.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1