Parma-Palermo, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming gratis, pronostici

Parma-Palermo è una partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia e si gioca domenica alle 18:30: notizie, diretta tv in chiaro, streaming gratis, probabili formazioni, pronostici.

Il Parma dopo la meritatissima promozione in Serie A della scorsa stagione punta a una salvezza tranquilla con ancora Fabio Pecchia in panchina. Già in Serie B il Parma aveva una squadra quasi pronta per la massima serie, motivo per cui bastano pochi accorgimenti per essere ancora competitivi quanto meno per la salvezza.

Finora i rinforzi principali sono il portiere Suzuki e il terzino sinistro Valeri, aggiunti all’ossatura della squadra dello scorso anno in cui spiccano Dennis Man e Adrian Bernabé.

Il Palermo punta deciso alla promozione in Serie A e la conferma delle ambizioni del City Football Group si capiscono già dalla scelta dell’allenatore Dionisi. Un tecnico molto preparato, un lusso per la categoria: ha accettato le lusinghe del Palermo ben sapendo il potenziale della squadra che ha calciatori di livello come Ranocchia a centrocampo e il bomber Brunori in attacco servito dagli esterni Di Francesco e Roberto Insigne.

Comparazione quote

La vittoria del Parma è quotata a 1.88 su Goldbet, Lottomatica e a 1.85 su Snai. Il segno over 2,5 è quotato invece a 1.90 su su Goldbet, Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Come vedere Parma-Palermo in diretta tv e streaming

La partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra Parma e Palermo è in programma domenica alle 18:30 e si giocherà allo stadio Tardini di Parma. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1. Sarà possibile vedere Parma-Palermo anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Parma è favorito per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Parma-Palermo

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Circati, Valeri; Cyprien, Estevez; Man, Sohm, Mihaila; Bonny.

PALERMO (4-3-3): Gomis; Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Lund; Saric, Blin, Ranocchia; Insigne, Brunori, Di Francesco.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1