Berrettini, arriva la rivelazione inaspettata: colpo di scena, il messaggio lascia di stucco

La rivelazione su Matteo Berrettini è una vera e sorpresa e spiazza tutti gli appassionati di tennis: arriva un messaggio ‘speciale’

La seconda parte di stagione di Matteo Berrettini può regalare tantissime soddisfazioni anche al movimento del tennis italiano. Non c’è solo Jannik Sinner, attuale numero 1 del ranking ATP, come dimostrato anche da Lorenzo Musetti. Quest’ultimo ha vinto, infatti, la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, arrivando dietro soltanto a due mostri come Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Il successo di Musetti mancava da ben cent’anni dopo quello di Uberto de Morpurgo a Parigi 1924. Già, è proprio la capitale francese a dare le maggiori soddisfazioni ai Giochi Olimpici.

Ma l’Italia vuole recuperare al più presto anche Berrettini, che ha vinto due tornei consecutivi – tre in totale nel 2024 – a Gstaad e Kitzbhuel. Sembra ormai alle spalle il periodo buio in cui si parlava soltanto della sua relazione con Melissa Satta. ‘The Hammer’, oggi, è concentrato verso una straordinaria rimonta in classifica.

Berrettini si trova a ridosso della Top 40 e una prestazione importante al Masters 1000 di Cincinnati, dove ha ottenuto una wild card, potrebbe addirittura renderlo testa di serie agli US Open, l’ultimo Slam della stagione. E per il tennista italiano è arrivato anche un messaggio speciale.

Tennis, la rivelazione di Pietrangeli: “Ho scritto a Berrettini”

Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, ha rivelato ai microfoni di ‘Mow’ di aver scritto a Berrettini: “Non ho mai scritto a nessuno, non lo faccio mai, ma questa volta sì. Ho mandato un messaggio a Matteo, in tutta la mia vita è la prima volta che lo faccio. Non sapete quanto mi dispiaccia che non mi abbia risposto. Mi sono sentito di scrivergli dopo che ha vinto due tornei di fila“.

Pietrangeli ha poi svelato il contenuto del messaggio: “Sono capaci tutti a dirti bravo ora. Io non te lo dico perché hai vinto, ma perché hai giocato alla stragrande. Hai fatto una gran partita contro Sinner a Wimbledon e sei tornato a giocare davvero bene. Continua così“.

Un messaggio molto bello e sorprendente, considerando che Pietrangeli non è nuovo a critiche e frecciatine nei confronti dei tennisti italiani attualmente impegnati nel circuito. Forse è proprio questo il motivo per il quale Berrettini non ha risposto. Tra i due, tra l’altro, c’è stato qualche screzio in passato. Un motivo di delusione per Pietrangeli che non ha nascosto la sua amarezza dopo la mancata risposta.