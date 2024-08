Fenerbahce-Adana Demirspor, Super Lig: probabili formazioni e pronostici

Fenerbahce-Adana Demirspor è una partita valida per la prima giornata preliminare di Champions League e si gioca martedì alle 20:30: statistiche, formazioni, pronostico.

Il Fenerbahce di José Mourinho giocherà questo sabato la prima partita di campionato, ma la stagione ufficiale è già iniziata con i preliminari di Champions League. Dopo la doppia vittoria contro il Lugano, è arrivata però una sconfitta nella sfida di andata contro il Lille col risultato di 2-1. Il rischio eliminazione è alto e sarebbe una beffa per il club turco deciso ad arrivare alla nuova fase a girone della massima competizione europea.

Il pensiero della fondamentale sfida di ritorno in programma martedì potrebbe senza dubbio distrarre la squadra di Mourinho, che però ha una rosa ampia e ricambi decisamente di qualità per il livello del calcio turco. Lo “Special One” non ha scuse, contro l’Adana Demirspor servono i tre punti e visto come sono andate le prime tre partite con altrettanti over, anche stavolta i gol non dovrebbero mancare.

Comparazione quote

La vittoria del Fenerbahce è quotata a 1.11 su Goldbet, Lottomatica e a 1.12 su Snai. Il segno over 2,5 è quotato invece a 1.27 su su Goldbet, Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Il pronostico

Il Fenerbahce è favorito per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Fenerbahce-Adana Demirspor

FENERBAHCE (4-2-3-1): Livakovic; Osayi-Samuel, Djiku, Soyuncu, Kadioglu; Krunic, Yuksek, Szymanski; Kahveci, Dzeko, Saint-Maximin.

ADANA DEMIRSPOR (4-3-3): Karakus; Mohammadi, Gravillon, Güler, Sari; Michut, Rodríguez, Shehu; Nourani, Barasi, Aymbetov.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1