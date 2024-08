Everton-Roma, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Everton-Roma è un’amichevole e si gioca sabato alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ultima amichevole prima dell’inizio ufficiale del campionato di Serie A per la Roma di Daniele De Rossi. Il club giallorosso è stato in assoluto uno dei più attivi in Italia e ha sistemato l’attacco, assicurandosi il giovane talento argentino Matias Soulé, arrivato dalla Juventus dopo l’exploit durante il prestito al Frosinone, ed il capocannoniere dell’ultima Liga, il centravanti ucraino Artem Dovbyk, che la società dei Friedkin ha prelevato dal Girona per circa 38 milioni di euro.

Se l’attacco è quasi a posto, lo stesso discorso non vale per la difesa dove è ancora necessario l’ingaggio di un terzino destro titolare al posto di Celik, che dovrebbe slittare in panchina con Karsdorp ceduto se accetterà le lusinghe del Besiktas. In mezzo al campo sarà titolare contro l’Everton l’altro grande acquisto di questa sessione estiva di calciomercato, ovvero Le Fee, che ha ben figurato nelle prime amichevoli.

Di fronte ci sarà l’Everton che nelle scorse settimane è stato vicinissimo all’acquisizione da parte della famiglia Friedkin, proprietaria della Roma. Il passaggio è però sfumato per la situazione debitoria del club di Liverpool, i cui conti in rosso hanno inevitabilmente influenzato anche il calciomercato. Le cessioni più pesanti sono state quelle di Godfrey all’Atalanta e Onana all’Aston Villa per ben 60 milioni. Come acquisti, tra gli altri, sono arrivati il difensore Jake O’Brien dal Lione, l’attaccante Iliman Ndiaye dal Marsiglia e Jesper Lindstrøm in prestito dal Napoli e già beniamino dei nuovi tifosi dopo un gran gol segnato su calcio di punizione.

La Roma dovrebbe evitare la sconfitta in una partita in cui tutte e due le squadre potrebbero andare a segno almeno una volta.

EVERTON (4-3-3): Virginia; Coleman, Holgate, Keane, Young; Garner, Iroegbunam, Harrison; McNeil, Calvert-Lewin, Ndiaye.

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Le Fée, Cristante; Dybala, Pellegrini, Soulé; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1