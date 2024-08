Estrazione Superenalotto, UFFICIALE: estrazione rinviata

Estrazione Superenalotto, adesso è anche UFFICIALE: rinviata l’estrazione. Ecco spiegato il motivo della decisione appena presa

Si sa, nel periodo delle feste, le estrazioni potrebbero saltare. Non è la prima volta che succede una cosa del genere, soprattutto quando a Natale ci sono quei giorni rossi sul calendario, attaccati, che possono capitare proprio in quelli che ipoteticamente sono destinati alle estrazioni del Lotto e del Superenalotto.

Succede, tutto questo, anche in altri casi particolari. Ad esempio il 25 aprile o il primo maggio, feste importanti per la nostra nazione che ovviamente cambiano il calendario delle cose. In tutto questo, il prossimo giorno rosso sul calendario italiano è il 15 agosto, che capita di giovedì, uno dei giorni appunti destinati per le estrazioni. E con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, i concorsi sono stati tutti rinviati.

Superenalotto, ecco quando si recupera

Niente paura, ci siamo noi qui a ricordarvi tutto questo. E soprattutto ci siamo noi a dirvi quale sarà il giorno del recupero della stessa estrazione. Allora, così come è stato riportato nei giorni scorsi da Agimeg.it, l’estrazione verrà recuperata sabato 17 agosto. E quella del sabato? Niente paura, in questo caso il 19 agosto si potrà giocare di nuovo. Poi tutto tornerà alla normalità, anche perché all’orizzonte non ci sono altre numeri rossi. E questo è un peccato ovviamente, le feste piacciono sempre a tutti perché di solito – ma noi, purtroppo no – non si lavora.

Una settimana, comunque, quella che inizierà appunto il prossimo 19 agosto, che avrà cinque estrazioni. Quindi la possibilità di tentare a fortuna per un giorno in più durante quella settimana. Insomma, se da un lato un giorno non si giocherà, c’è, dall’altro, il solito rovescio della medaglia che permette di sognare ad occhi aperti per tutti. Alla fine, quindi, segnatevi in rosso queste date, che sono quelle più importanti e che sono quelle che vi possono cambiare la vita. Auguri a tutti. Anche per Ferragosto, nonostante siamo un poco in anticipo.