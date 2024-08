Verona-Cesena, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming gratis, pronostici

Verona-Cesena è una partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia e si gioca sabato alle 18:30: notizie, diretta tv in chiaro, streaming gratis, probabili formazioni, pronostici.

Il Verona protagonista di una straordinaria quanto insperata salvezza nella passata stagione di Serie A sembra destinato a una nuova stagione di sofferenze. L’anno scorso l’allenatore Baroni ha compiuto un vero e proprio miracolo che gli è valso la chiamata della Lazio. Al suo posto è stato scelto Zanetti che avrà un compito non facile perché dopo le cessioni eccellenti dello scorso calciomercato invernale, anche in estate la situazione non è cambiata.

Alcuni dei protagonisti dell’ottimo girone di ritorno del Verona hanno infatti cambiato aria, venduti al migliore offerente: Cabal è andato alla Juventus, Noslin alla Lazio. Tra i nuovi acquisti tanta curiosità intorno a Harroui, Mosquera e Livramento che dovrebbero partire titolari in questa partita contro il Cesena.

Il Cesena punta in alto dopo la promozione

Il Cesena è invece stato promosso in Serie B nel corso della passata stagione e non intende fermarsi. C’è grande entusiasmo e voglia di disputare un campionato all’altezza. L’allenatore della promozione è stato cambiato: al posto di Toscano è arrivato Michele Mignani, che dopo la mancata promozione col Bari l’anno scorso è stato esonerato ed è stato poi al Palermo senza riuscire a incidere.

All’ossatura della squadra che ha dominato lo scorso campionato di Serie C sono stati aggiunti, tra gli altri, il difensore centrale Mangraviti, il centrocampista dello Spezia Simone Bastoni, il regista Calò dal Cosenza dove era in prestito da gennaio anche Mirko Antonucci, attaccante esterno di ottima tecnica individuale per la Serie B.

Come vedere Verona-Cesena in diretta tv e streaming

La partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra Verona e Cesena è in programma sabato alle 18:30 e si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1. Sarà possibile vedere Verona-Cesena anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Verona dovrebbe evitare quanto meno la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Verona-Cesena

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Coppola, Tchatchoua, Magnani, Frese; Silva, Duda; Harroui, Mosquera, Lazovic; Livramento.

CESENA (3-4-1-2): Pisseri; Mangraviti, Prestia, Curto; Ceesay, Calò, Bastoni, Donnarumma; Antonucci; Kargbo, Shpendi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1