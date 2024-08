Empoli-Catanzaro, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming gratis, pronostici

Empoli-Catanzaro è una partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia e si gioca sabato alle 20:45: notizie, diretta tv in chiaro, streaming gratis, probabili formazioni, pronostici.

Evitata la retrocessione nei minuti di recupero del passato campionato di Serie A, l’Empoli spera di vivere una stagione più tranquilla e per provarci si è affidato alla guida tecnica di Roberto D’Aversa. D’Aversa aveva iniziato lo scorso campionato alla grande con il Lecce, ma poi il club giallorosso dopo una lunga serie di risultati negativi nonostante la salvezza fosse ancora a portata di mano ha deciso di cambiare.

Ha cambiato allenatore anche il Catanzaro, che ha salutato Vivarini passato al Frosinone dopo le ottime stagioni in giallorosso, con la promozione in Serie B e i playoff conquistati al primo anno di cadetteria con un’organizzazione di gioco brillante e offensiva. Al suo posto è stato scelto Caserta, reduce dall’esonero col Cosenza quando era ancora fuori dalla zona retrocessione.

Il calciomercato di Empoli e Catanzaro

L’Empoli ha salutato il difensore centrale Luperto, passato al Cagliari, e ha messo a segno tra gli altri due ottimi colpi in attacco, ingaggiando in prestito Colombo dal Milan e Sebastiano Esposito dall’Inter, reduce da una stagione positiva in Serie B con la Sampdoria.

A Catanzaro c’è un po’ di scetticismo per la scelta del nuovo allenatore e per gli addii di Vandeputte, Fulignati, Sounas e Verna. I tifosi chiedono qualcosa in più in entrata dopo gli arrivi – tra gli altri – di Pigliacelli, Koutsoupias e del promettente Riccardo Pagano della Roma.

Come vedere Empoli-Catanzaro in diretta tv e streaming

La partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra Empoli e Catanzaro è in programma sabato alle 20:45 e si giocherà allo stadio Castellani di Empoli. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 20. Sarà possibile vedere Empoli-Catanzaro anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

L’Empoli è favorito per la vittoria in una partita da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Empoli-Catanzaro

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Haas, Henderson, Pezzella; Zurkowski, Esposito; Caputo.

CATANZARO (3-4-2-1): Dini; Brighenti, Antonini, Krajnc; Situm, Petriccione, Pontisso, Turicchia; Compagnon, Iemmello; Pittarello.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1