Berrettini non perde tempo: guadagno assicurato

Berrettini ha fatto presto, la conferma ufficiale è già arrivato: guadagno sicuro, è solo questione di tempo.

Tre titoli in una stagione che si preannunciava nefasta, per via delle poche partite giocate, è un risultato niente male. Un risultato che nessuno, probabilmente, si aspettava. Men che meno coloro i quali erano convinti che Matteo Berrettini fosse un tennista ormai finito e che, piuttosto che puntare agli Slam, avrebbe fatto meglio a buttarsi sui reality.

Non c’è nessun provino all’Isola dei famosi all’orizzonte, invece, per l’ex top ten. Il romano ha vinto, la scorsa primavera, il Gran Prix Hassan II di Marrakech. Un successo per nulla casuale, anzi. Si è ripetuto, poi, in estate, imponendosi prima a Gstaad e poi a Kitzbuhel. Ma la sua corsa non finisce di certo qua, anzi. La stagione sul cemento non potrà che portare cose buone, visto e considerato che Matteo difende, da questo momento in poi, una manciata di punti appena.

C’è solo da guadagnare, insomma, ed è per questo che Berrettini non ha perso tempo. Giusto il tempo di ricevere la conferma ufficiale da parte degli organizzatori del Western & Southern Open che già era in volo per raggiungere gli States, come ampiamente dimostrato dai video comparsi sui social. Perché è al di là dell’Oceano che riprenderà la sua cavalcata, con il chiaro intento di tornare in aree della classifica che meglio si confanno alle sue doti tennistiche.

Berrettini, il video conferma tutto: è già in Ohio

L’ex numero 1 d’Italia esordirà a Cincinnati la prossima settimana, avvalendosi della wild card che gli organizzatori hanno deciso di concedergli. Originariamente avrebbe dovuto affrontare le qualificazioni, mentre adesso non sarà più necessario.

Con la wild card si è assicurato l’accesso diretto al tabellone principale del secondo Masters 1000 di questo secondo tempo sul cemento, per cui potrà andare a caccia di punti che si riveleranno fondamentali per il prosieguo di questa stagione. La sua speranza, mai celata, è quella di essere testa di serie allo Slam a stelle e strisce, cosa che avverrà solo nel caso in cui dovesse salire qualche gradino ancora. O, nella peggiore delle ipotesi, in occasione degli Australian Open del prossimo mese di gennaio.



Lo scorso anno fu sconfitto al primo turno da Felix Auger-Aliassime e il suo bottino, quindi, può solo aumentare. Resta solo da capire se sarà effettivamente in grado di confermare il trend positivo degli ultimi mesi. E da incrociare le dita, ovviamente.