Slovan Bratislava-APOEL Nicosia, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Slovan Bratislava-APOEL Nicosia è una partita valida per l’andata del terzo turno preliminare di Champions League e si gioca mercoledì alle 20:30: formazioni, pronostico, tv e streaming.

Il percorso dello Slovan Bratislava in questa Champions League è iniziato circa un mese fa. Gli slovacchi sono partiti addirittura dal primo turno ed hanno già disputato 4 partite. Fortunatamente per la squadra di Wladimir Weiss, gli avversari affrontati erano entrambi abbordabili: prima i nordmacedoni dello Struga, poi gli sloveni del Celje. E non è un caso che il bilancio dello Slovan Bratislava sia, finora, di tre vittorie – due delle quali pure abbastanza ampie – e un pareggio.

Potrebbero creargli qualche grattacapo in più i ciprioti dell’APOEL Nicosia, reduci dalla sofferta qualificazione ottenuta ai danni dei moldavi del Petrocub: due sfide tirate, decise dal successo dell’andata targato Marquinhos (1-0). Comunque un’importante soddisfazione per il club della capitale di Cipro, che non calcava i palcoscenici continentali dal 2019-20, quando uscì agli ottavi di Europa League per mezzo del Basilea. I gialloblù, allenati dallo spagnolo David Gallego – lo scorso maggio laureatisi per la 29esima volta campioni del massimo campionato cipriota – sognano di qualificarsi per la quinta volta nella loro storia alla fase finale della competizione europea più importante, nel ricordo della storica cavalcata che li condusse fino ai quarti di finale nel 2012. Se a Cipro il campionato non è ancora iniziato, in Slovacchia invece sono finite in archivio già due giornate, con gli uomini di Weiss a punteggio pieno dopo le vittorie con Komarno e Podbrezova.

Come vedere Slovan Bratislava-APOEL Nicosia in diretta tv e streaming

La sfida Slovan Bratislava-APOEL Nicosia, in programma mercoledì alle 20:30, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda del match di Champions League che vedrà protagonisti gli uomini di Weiss e quelli di Gallego.

Il pronostico

Esperienza internazionale e minuti in più nella gambe: ecco perché lo Slovan Bratislava dovrebbe aggiudicarsi il primo round con i ciprioti. Le reti complessive verosimilmente saranno meno di tre.

Le probabili formazioni di Slovan Bratislava-APOEL Nicosia

SLOVAN BRATISLAVA (3-4-3): Takac; Bajric, Kashia, Wimmer; Blackman, Kucka, Savvidis, Zuberu; Mak, Strelec, Weiss.

APOEL NICOSIA (4-5-1): Belec; Susic, Petrovic, Dvali, Quintilla; Marquinhos, Ndongala, Tejera, Kostadinov, Sarfo; Drazic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0