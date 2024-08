Slavia Praga-Royale Union SG, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Slavia Praga-Royale Union SG è una partita valida per l’andata del terzo turno preliminare di Champions League e si gioca mercoledì alle 19:00: formazioni, pronostico, tv e streaming.

L’avvio dello Slavia Praga in campionato è stato positivo. In Repubblica Ceca si è ricominciato a giocare già da fine luglio e gli uomini di Jindrich Trpisovsky hanno collezionato un pareggio e due vittorie, senza subire neppure un gol. Come lo scorso anno, però, c’è chi ha fatto meglio: ci riferiamo ai cugini dello Sparta Praga, ancora a punteggio pieno (tre vittorie su tre). Sembra profilarsi, dunque, un duello serrato come nella passata stagione, nella quale lo Slavia si è dovuto arrendere per il secondo anno di fila ai rivali cittadini.

Il secondo posto dietro allo Sparta, tuttavia, ha consentito ai biancorossi di evitare i primi due turni preliminari di Champions League ed iniziare direttamente dal terzo. Un po’ come i loro prossimi avversari dell’Union Saint-Gilloise, con cui si contenderanno un posto negli spareggi.

Anche la squadra di Bruxelles la scorsa stagione si è fatta beffare al rush finale dal più esperto Club Brugge, vedendo sfumare nei playoff un titolo che sembrava già in bacheca. In panchina non c’è più l’ex allenatore del Genoa Alexander Blessin ma Sebastien Pocognoli, pronto a dar vita ad un nuovo ciclo. La sua avventura al timone dei gialloblù è cominciata con un trofeo, la Supercoppa del Belgio, vinta proprio ai danni del Brugge. L’Union, oltretutto, è ancora imbattuto in campionato, dove ha collezionato una vittoria (3-1 al Beerschot) e un pareggio (0-0 con il neopromosso Dender). Pocognoli a Praga non avrà gli infortunati Burgess e Sykes, ma nello Slavia pesa anche l’assenza del capocannoniere delle ultime stagioni, Jurecka, in rotta con la società per alcune divergenze dal punto di vista contrattuale.

Come vedere Slavia Praga-Royale Union SG in diretta tv e streaming

La sfida tra Slavia Praga e Royale Union SG, in programma mercoledì alle 19:00, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda del match di Champions League che vedrà protagonisti gli uomini di Trpisovsky e quelli di Pocognoli.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dello Slavia Praga è quotata a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e Snai. Il segno “Over 1.5” è quotato invece a 1.30 su su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

Il pronostico

In casa lo Slavia Praga ha una marcia in più e le maggiori certezze rispetto ai belgi faranno la differenza. Si può dare fiducia alla squadra di Trpisovsky.

Le probabili formazioni di Slavia Praga-Royale Union SG

SLAVIA PRAGA (3-4-3): Kinsky; Holes, Ogbu, Boril; Masopust, Wallem, Dorley, Diouf; Schranz, Chytil, Provod.

ROYALE UNION SG (3-5-2): Moris; Mac Allister, Machida, Leysen; Castro-Montes, Ait El-Hadj, Sadiki, Puertas, Teklab; Kabangu, Eckert.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1