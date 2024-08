Conference League: i pronostici sulle partite di mercoledì 7 agosto

Conference League, arrivato solo terzo nell’ultimo campionato il Copenaghen deve accontentarsi della terza competizione continentale: pronostici.

Il Copenaghen lo scorso anno contribuì alla clamorosa eliminazione del Manchester United dalla Champions League, raggiungendo gli ottavi proprio a scapito dei Red Devils. In questa stagione invece il club della capitale danese dovrà accontentarsi della Conference League, essendo arrivato solamente terzo nella passata edizione della Superligaen danese.

Gli uomini guidati da Jacob Neestrup hanno già affrontato un turno preliminare ma si è trattato di poco più di una sgambata: di fronte, infatti, avevano i gibilterrini del Bruno’s Magpies, travolti 3-0 all’andata e 5-1 al ritorno. Sarà certamente più impegnativo il doppio confronto con i cechi del Banik Ostrava, che nel turno precedente non hanno avuto problemi a regolare l’Urartu. Tuttavia, nonostante le assenze di Boilesen, Cornelius e Bardghji, il Copenaghen ha buone possibilità di portare a casa un successo sfruttando il fattore campo, in modo tale da non complicarsi la vita in vista del ritorno. Nella giornata di mercoledì anticipa pure il Paksi: la formazione ungherese aveva iniziato la sua avventura continentale in Europa League ma a sorpresa è stata eliminata dal Corvinul Hunedoara, squadra che milita nella seconda serie rumena. Retrocessi in Conference, i magiari si sono rifatti sovvertendo i pronostici contro i ciprioti dell’AEK Larnaca, ai quali hanno rifilato un 5-0 complessivo. Due risultati che fanno ben sperare il tecnico Bognar in vista della doppia sfida con i montenegrini del Mornar, alla portata dei suoi uomini. Possibile goleada da parte degli svedesi dell’Hacken, superfavoriti contro il Paide Linnameeskond, ma dovrebbero vincere anche gli svizzeri del San Gallo, impegnati contro i polacchi dello Slask Wroclaw.

Conference League, possibili vincenti

Copenaghen (in Copenaghen-Banik Ostrava, ore 19:00)

Paksi (in Paksi-Mornar, ore 19:00)

San Gallo (in San Gallo-Slask Wroclaw, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Hacken-Paide Linnameeskond, ore 19:00

San Gallo-Slask Wroclaw, ore 20:30

Conference League, la partita da almeno un gol per squadra

Copenaghen-Banik Ostrava, ore 19:00

