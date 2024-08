Jagiellonia-Bodo/Glimt, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Jagiellonia-Bodo/Glimt è una partita valida per l’andata del terzo turno preliminare di Champions League e si gioca mercoledì alle 20:45: formazioni, pronostico, tv e streaming.

Lo scorso anno, per la prima volta in 104 anni di storia, lo Jagiellonia Bialystok ha vinto l’Ekstraklasa, massimo campionato polacco. Un traguardo storico – e forse inimmaginabile ad inizio stagione – per un club che non era mai arrivato così in alto. In virtù della conquista del titolo, i giallorossi avranno anche la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. Finora, per gli uomini di Adrian Siemieniec, è filato tutto liscio: nel secondo turno preliminare i lituani del Panevezys sono stati spazzati via, 4-0 all’andata e 3-1 al ritorno.

Lo Jagiellonia ha iniziato alla grande anche in campionato e dopo tre giornate è l’unica ancora a punteggio pieno, segno che il trionfo della passata stagione non è arrivato per caso. Uno stato di forma che il Bodo/Glimt, ormai una costante sui palcoscenici europei, non potrà permettersi di sottovalutare. I norvegesi sono nel pieno del loro campionato, l’Eliteserien, e come i polacchi hanno già superato un turno preliminare, liquidando senza problemi la pratica RFS Riga. Nonostante abbia perso qualche pezzo pregiato nelle ultime sessioni di calciomercato, la squadra di Kjetil Knutsen – lo stesso allenatore che sedeva in panchina nelle famose quattro partite contro la Roma nella stagione 2021-22 in Conference League – gioca a memoria e si appresta a dominare l’ennesimo campionato (al momento è prima, a +7 sul Brann). Il Bodo, a tal proposito, è reduce da un rocambolesco successo ai danni dell’Haugesund, abbattuto 4-2 nel weekend.

Come vedere Jagiellonia-Bodo/Glimt in diretta tv e streaming

La sfida tra Jagiellonia e Bodo/Glimt, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda del match di Champions League che vedrà protagonisti gli uomini di Siemieniec e quelli di Knutsen.

Il pronostico

Lo Jagiellonia Bialystok ha iniziato la stagione come aveva chiuso la scorsa ma secondo noi, alla lunga, la maggiore esperienza del Bodo/Glimt finirà per essere determinante. I norvegesi dovrebbero quantomeno evitare la sconfitta in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Jagiellonia-Bodo/Glimt

JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Sacek, Dieguez, Skrzypczak, Moutinho; Marczuk, Romanczuk, Nene, Hansen; Imaz, Pululu.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Moe, Gundersen, Bjorkan; Saltnes, Berg, Evjen; Hauge, Kapskarmo, Mikkelsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2