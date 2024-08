Djokovic incredulo, tifosi senza parole: succederà tra tre anni

Djokovic incredulo e i suoi tifosi sono senza parole. Dopo la vittoria alle Olimpiadi ecco quello che succederà tra 3 anni al serbo

Ha completato il grande slam, vincendo tutto quello che era possibile vincere e superando anche gli altri due che nel corso degli ultimi 20 anni gli hanno tenuto testa: Rafa Nadal e Roger Federer. Con il trionfo di Parigi, Djokovic, è quello che ha vinto più di tutti, e che ha vinto tutto, con una racchetta in mano.

Le sue lacrime hanno fatto capire, dopo aver battuto Alcaraz, quanto ci tenesse. Le sue lacrime hanno mostrato al mondo intero cosa vuol dire non accontentarsi mai. Forse è per questo che non riesce a unire tutti: Djokovic è un cannibale vero e proprio e non ha nessuna intenzione di mollare, mai. Non ha nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire via nulla. Qualcosa che mai prima d’ora, o solamente in alcune occasioni, si era visto. Detto ciò, adesso è il momento di andare a capire cosa succederà tra tre anni, quando Nole toccherà i 40 anni.

Djokovic incredulo, per lui pronta una pensione

Non ha bisogno di soldi, ovviamente: ne ha vinti tantissimi durante la sua carriera e se a questi ci aggiungiamo gli sponsor allora possiamo tranquillamente affermare che è sistemato per tutta la vita. Però, la sua vittoria contro lo spagnolo nella finale di Parigi, gli permetterà di ricevere un premio – così come riportato da Fanpage.it – di circa 200mila euro. Questo è quanto mette a disposizione il comitato olimpico serbo per chi riesce a salire sul gradino più alto del podio. Ma non è tutto.

Sempre per chi conquista la medaglia d’oro, e come detto prima al raggiungimento del 40esimo anno d’età, Djokovic riceverà una pensione dalla Serbia. Un vitalizio – non si conosce l’entità economica dello stesso – scatterà tra meno di tre anni. Un premio particolare, unico, per quello che numeri alla mano è il più grande di tutti i tempi.