Veleno contro Sinner: sta succedendo di tutto

Veleno contro Sinner: nelle ultime ore, dopo l’annuncio di un altro azzurro in vista delle Olimpiadi, sta succedendo di tutto

Il veleno non finisce mai. Anzi. viene rilanciato in queste ultime ore. Un veleno contro Jannik Sinner e contro la sua decisione di non partecipare alle Olimpiadi di Parigi. Che sono ancora in corso, ma il torneo di tennis come sappiamo ha visto trionfare Novak Djokovic.

Jannik, numero uno del Mondo, è impegnato in questo giorni al Master 1000 del Canada che mette in palio dei punti anche per la classifica, cosa che quello di Parigi non aveva a disposizione. Insomma, una decisione che non è stata accolta benissimo dall’opinione pubblica, soprattutto perché Sinner ha fatto sapere che è stato messo ko da una tonsillite. In questi giorni, inoltre, è arrivato quel post di Tamberi che anche se è stato in ospedale per via di alcuni calcoli, ha deciso di essere presente a tutti i costi. E questa decisione ha fatto riaccendere le polemiche.

Veleno contro Sinner, i commenti social

E come al solito i social hanno fatto da cassa di risonanza alle polemiche. Sono stati molteplici i commenti contro Jannik. E andiamo a leggerle insieme qualcuno. “Tamberi ha un calcolo renale ma ha già detto che a Parigi ci sarà in qualunque condizione. Proprio come mister tonsillite”. E poi: “Cari Telecronisti, dopo le partite di Djokovic, Musetti, Paolini ed Errani non continuate a ricordare che Sinner non c’è a causa di una tonsillite perché fa ridere ancor più di quanto faceva già ridere fino a ieri”.

Ma non è finita qui: “Errani e Paolini oro, il sòla Sinner invece in vacanza con la russa, va bene così”. “Bravissime Paolini ed Errani, bravissimo Musetti, alla faccia degli assenti”. Pensato sia bastato, ma nemmeno per sogno: “Djokovic a 37 anni ha vinto le Olimpiadi, è andato, senza risparmiarsi, nonostante sia il numero due del mondo e stiano per iniziare gli US Open. Sinner invece…”. “Djokovic medaglia d’oro e il carotone falso italiano a casa con la gola infiammata?” e poi: “Sinner rinato e riposato, bello bello, pronto per la nuova sfida. Del resto, le Olimpiadi contano un tubo, soprattutto se sai che ti trovi Novak in partita e ti fa sputare la tua spocchia. Che fortuna la tonsillite eh”. Veleno, veleno e ancora veleno.