Inter-Al Ittihad, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Inter-Al Ittihad è un’amichevole e si gioca mercoledì alle 20:30: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Prosegue la preparazione precampionato dell’Inter campione d’Italia in carica. La squadra allenata da Simone Inzaghi si appresta a giocare la penultima amichevole prima dell’esordio in Serie A contro il Genoa. Le sfide contro Al Ittihad e Chelsea faranno capire meglio se i nerazzurri sono pronti a iniziare la nuova stagione sulla falsa riga di quanto visto in quella passata.

Il precampionato sul piano del gioco non è stato entusiasmante. Nelle quattro partite disputate i nerazzurri hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio, riuscendo a fare vedere un gioco all’altezza della scorsa stagione solo a intermittenza. Due vittorie sono arrivate solo col minimo scarto (3-2 al Lugano, 2-1 alla Pergolettese), e così fatta eccezione per la roboante affermazione sugli spagnoli del Las Palmas (3-0), i risultati non sono stati esaltanti, in particolare l’ultimo pareggio e ottenuto solo in zona Cesarini contro il Pisa, formazione di Serie B.

C’è stato bisogno del gol di un difensore, Bisseck, addirittura al sesto minuto di recupero, per pareggiare il gol di Piccinini ed evitare una brutta figura. L’Al Ittihad è avversario più competitivo: guidato da poco dall’ex nerazzurro Laurent Blanc, può contare su calciatori del calibro di Fabinho, Benzema e Jota. Reduce da una stagione deludente, punta a risollevarsi anche grazie all’acquisto in mezzo al campo dell’ex Roma Aouar.

Come vedere Inter-Al Ittihad in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Inter e Al Ittihad, in programma mercoledì alle 20:30 allo stadio U-Power di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Inter è favorita per la vittoria in una partita da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Inter-Al Ittihad

INTER (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi, Pavard; Dimarco, Zielinski, Mkhitaryan, Barella, Darmian; Thuram, Arnautovic.

AL ITTIHAD (4-3-3): Al-Mahasneh; Felipe, Al-Sagour, Kadesh, Al-Mousa; Al Nashri, Fabinho, Aouar; Diaby, Benzema, Jota.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1