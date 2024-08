Lotto, non tutti lo sanno: la vincita aumenta così

Lotto, non tutti lo sanno: la vincita di un’estrazione aumenta in questo modo. Quaterna dorata per un fortunato giocatore.

Vi abbiamo parlato di un’opzione legata al gioco del Lotto che, per ora è provvisoria – durerà fino a 18 mesi – e chissà, magari potrebbe diventare definitiva alla fine di questo periodo di prova voluto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come sempre succede, quando viene immessa sul mercato una nuova formula, allora le cose prima vanno tastate e poi le decisioni vengono prese in maniera definitiva. C’è da dire, comunque, che nel corso degli anni raramente è successo che una novità poi non venisse confermata. E quasi sicuramente andrà così anche in questo caso. Parliamo infatti del Numero Oro del Lotto, una opzione che ha già regalato una grande vincita nelle scorse settimane e che si è ripetuta un’altra volta. La storia di questa vincita ce la racconta, come al solito, Agimeg.it.

Lotto, ecco i dettagli della vincita

La Dea Bendata ha deciso di baciare una sola Regione in una delle ultime estrazioni del Lotto: la Puglia, che in questo momento dell’estate è una delle mete più gettonate per quanto riguarda il turismo. Bene, non sappiamo chi ha vinto, ma sappiamo che il fatto è successo a Conversano, in provincia di Bari, dove un fortunato giocatore ha centrato una quaterna da 55.584 euro. Grazie all’opzione Oro, ovviamente, e a fronte di una giocata di soli 8 euro. Ma non è stato l’unico colpo centrato in questa parte d’Italia.

A San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto, è stato realizzato un terno su Tutte le Ruote da 9.750euro. Non solo Lotto, ma anche 10eLotto: a San Pietro Vernotico, a Brindisi, un 6 ha permesso ad un fortunato di vincere la bellezza di 6 mila euro. E anche in questo caso con il solito trucco, vale a dire l’estrazione in Modalità Frequente che permette di cercare la fortuna ogni 5 minuti. Insomma, c’è stata festa per tutti. E ovviamente anche le prossime estrazioni regaleranno delle vincite del genere. Ne siamo proprio certi.