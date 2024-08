Lille-Fenerbahçe, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Lille-Fenerbahçe è una partita valida per l’andata del terzo turno preliminare di Champions League e si gioca martedì alle 20:30: statistiche, formazioni, pronostico, tv e streaming.

Il primo vero esame, per José Mourinho e il suo Fenerbahçe, si chiama Lille. Se il tecnico lusitano vorrà evitare un fallimento che segnerebbe, inevitabilmente, la sua nuova avventura turca non può permettersi di sbagliare contro i francesi, arrivati quarti nell’ultima Ligue 1.

Gli obiettivi principali che si è posto l’ex allenatore di Inter e Roma, infatti, sono la vittoria del campionato e la qualificazione alla fase a girone unico della Champions League. Nelle prime due gare ufficiali, intanto, il Fenerbahçe ha ottenuto due vittorie. Nel secondo turno preliminare Dzeko e compagni hanno battuto il Lugano sia all’andata che al ritorno (3-4 e 2-1), non riuscendo però a tenere la porta inviolata. Sugli scudi l’eterno attaccante bosniaco, autore di una tripletta nella città ticinese. Per il Lille invece sarà la prima partita ufficiale dopo una lunga serie di amichevoli. I Dogues hanno cambiato tanto in estate: Paulo Fonseca non è riuscito a resistere alle avances del Milan ed al suo posto è arrivato l’esperto tecnico Bruno Genesio, ex Lione e Rennes; in difesa non c’è più il talentino classe 2005 Yoro, acquistato a peso d’oro dal Manchester United ed è andato via anche Yazici. In compenso però è rimasto (per ora) l’attaccante canadese David, che sarà regolarmente in campo nella sfida con i turchi insieme al nuovo acquisto Meunier, arrivato dal Trabzonspor.

Come vedere Lille-Fenerbahçe in diretta tv e streaming

La sfida Lille-Fenerbahçe, in programma martedì alle 20:30, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda del match di Champions League che vedrà protagonisti gli uomini di Genesio e quelli di Mourinho.

Il pronostico

Si profila un match divertente, con la squadra di Mourinho che dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta. Ad entrambe non manca il talento nella metà campo offensiva ed è per questo che ipotizziamo una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Lille-Fenerbahçe

LILLE (4-5-1): Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; Santos, Gomes, Cabella, André, Haraldsson; David.

FENERBAHCE (4-2-3-1): Livakovic; Osayi-Samuel, Djiku, Soyuncu, Oosterwolde; Fred, Krunic; Tadic, Szymanski, Kadioglu; Dzeko.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2