Salisburgo-Twente, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Salisburgo-Twente è una partita valida per l’andata del terzo turno preliminare di Champions League e si gioca martedì alle 20:45: statistiche, formazioni, pronostico, tv e streaming.

Salisburgo e Twente iniziano la loro avventura in Champions League proprio dal terzo turno preliminare ma negli spareggi – ultimo scoglio prima della fase a girone unico – ci sarà posto per una soltanto. Gli austriaci vengono da una stagione sottotono, in cui sono stati costretti a cedere lo scettro di campioni della Bundesliga dopo dieci anni di dominio assoluto, non riuscendo a riacciuffare il sorprendente Sturm Graz.

Un flop che ha convinto il club a licenziare l’allenatore Gerhard Struber e ad affidare la panchina all’olandese Pep Lijnders, che negli ultimi sei anni ha lavorato a stretto contatto con Jurgen Klopp al Liverpool. Il nuovo tecnico ha subito convinto: il suo Salisburgo ha superato il turno in Coppa d’Austria travolgendo 6-0 il Dornbirn e nella prima giornata di campionato si è imposto 3-2 sul GAK, raccogliendo i primi tre punti della stagione. L’obiettivo, adesso, è non mancare la qualificazione alla prossima Champions League, dalla quale lo scorso anno gli austriaci furono eliminati dopo la fase a gironi, arrivando ultimi dietro a Inter, Real Sociedad e Benfica. Il Twente sogna invece un ritorno in quella Champions assaggiata di sfuggita 14 anni fa.

Gli uomini guidati da Joseph Oosting vogliono capitalizzare l’ottimo terzo posto nell’ultima Eredivisie dietro a PSV Eindhoven e Feyenoord. In attacco puntano sull’attaccante giramondo van Wolfswinkel ma hanno appena perso il difensore centrale Propper, acquistato dai Rangers. Cessioni importanti anche in casa Salisburgo: sono andati via due titolarissimi come Sucic e Pavlovic.

Come vedere Salisburgo-Twente in diretta tv e streaming

La sfida tra Salisburgo e Twente, in programma martedì alle 20:45, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda del match di Champions League che vedrà protagonisti gli uomini di Lijnders e quelli di Oosting.

Il pronostico

Il Salisburgo come ogni stagione è ripartito dai giovani e sembra avere qualcosa in più rispetto al Twente in termini di qualità, un po’ in tutti i reparti. Austriaci favoriti in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Twente

SALISBURGO (4-1-2-3): Blaswich; Dedic, Baidoo, Blank, Terzic; Diambou; Capaldo, Kjaergaard; Daghim, Konate, Nene.

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Reeger, Hilgers, Bruns, Kuipers; Kjolo, Eiting; Rots, Steijn, Lammers; Van Wolfswinkel.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1