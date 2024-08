Juventus-Juventus Next Gen, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostico

Juventus-Juventus Next Gen è un’amichevole e si gioca martedì alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Consueta amichevole in famiglia per la Juventus di Thiago Motta, che all’Allianz Stadium – non a Villar Perosa come avveniva in passato – affronterà la Next Gen di Paolo Montero. Una sconfitta e un pareggio (3-0 con il Norimberga e 2-2 con il Brest) finora per i bianconeri: più che per il gioco espresso la “nuova” Signora ha fatto notizia per le esclusioni eccellenti, che si traducono in chiari indizi di mercato.

Quella più sorprendente – ma in realtà non più di tanto – è stata la mancata convocazione di Federico Chiesa, ufficialmente in vendita dopo le trattative naufragate per il rinnovo del contratto. Motta, oltre a lui, in vista del test con il Brest ha lasciato alla Continassa diversi giocatori (Milik, De Sciglio, Rugani, McKennie, Kostic e altri ancora) che con ogni probabilità non faranno più parte del suo progetto. In campo invece la Juventus ha convinto solo in parte: si è visto qualche progresso rispetto alla disfatta tedesca – il neoarrivato Douglas Luiz è stato uno dei migliori in campo – ma la fase difensiva si è dimostrata nuovamente inefficace (5 i gol complessivi subiti fino a questo momento nel precampionato).

La verità è che davanti a Motta attualmente c’è un cantiere ancora aperto e da qui a fine agosto i movimenti di mercato contribuiranno a stravolgere la rosa a disposizione dell’ex tecnico del Bologna. Al contrario, sembra avere già le idee chiare la Next Gen, che quest’anno parteciperà al campionato di Serie C girone C: i ragazzi di Montero hanno appena travolto con il risultato di 5-2 una squadra di categoria superiore come il Catanzaro, giocando anche un ottimo calcio.

Come vedere Juventus-Juventus Next Gen in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Juventus e Juventus Next Gen, in programma martedì alle 18:30 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Juventus-Juventus Next Gen anche su DAZN.

Il pronostico

La Juventus stavolta non dovrebbe mancare l’appuntamento con la vittoria ma la sua porta potrebbe di nuovo non rimanere inviolata.

Le probabili formazioni di Juventus-Juventus Next Gen

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Cabal, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Fagioli, Adzic; Vlahovic.

JUVENTUS NEXT GEN: S. Scaglia, Savio, Cudrig, Peeters, Peretti, F. Scaglia, Mulazzi, Owusu, Mancini, Ledonne, Amaradio.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1