Barcellona-Milan, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Barcellona-Milan è un’amichevole e si gioca mercoledì all’01:30 (ora italiana): notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

È solo calcio d’estate, questa la tiritera che sentiamo ogni volta. Ma il Milan di Paulo Fonseca, negli Stati Uniti, si è già tolto delle importanti soddisfazioni battendo nel giro di pochi giorni Manchester City e Real Madrid. I rossoneri, dopo il pirotecnico 3-2 sui campioni d’Inghilterra in carica, hanno piegato di misura i Blancos dell’ex Ancelotti grazie ad una rete del nigeriano Chukwueze.

Sia il City che il Real hanno mandato in campo formazioni imbottite di giovani e seconde linee ma si tratta di vittorie che fanno comunque ben sperare e che infondono un certo ottimismo. Soprattutto dopo che l’arrivo del tecnico portoghese è stato accolto con enorme scetticismo da una piazza esigente come quella rossonera. Il Milan, al contrario, ha fatto vedere ottime cose, nonostante il mercato non sia ancora decollato (gli unici acquisti degli di nota sono quelli di Morata e Pavlovic, ma serve altro).

Il Barça di Flick sta brillando negli States

Prima di far ritorno in Italia – il prossimo appuntamento sarà quello con il Monza nel trofeo Berlusconi – il Diavolo giocherà un’altra amichevole di lusso. Stavolta con il Barcellona a Baltimora, nel Maryland.

I blaugrana, come il Milan, negli States stanno brillando ed hanno avuto la meglio sia sul City che sul Real, in un Clasico deciso dalla doppietta del classe 2001 Pau Victor (2-1). L’allenatore Hansi Flick, insomma, sembra aver iniziato con il piede giusto, anche se come il collega Fonseca è in attesa di buone notizie da un mercato che finora ha portato in dote troppo poco.

Contro i rossoneri non ci saranno Lamine Yamal e Ferran Torres, ancora in vacanza, mentre Araujo, Pedri, Gavi, Vitor Roque e de Jong sono infortunati. Fonseca, dal canto suo, ha da poco riabbracciato Reijnders, Theo Hernandez e Maignan. Nessuno dei tre, tuttavia, sarà a disposizione per l’attesa amichevole con il Barcellona.

Come vedere Barcellona-Milan in diretta tv e in streaming

L’amichevole Barcellona-Milan, in programma mercoledì all’01:30 al M&T Bank Stadium di Baltimora, negli Stati Uniti, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di cinque euro mensili.

Il pronostico

Le due squadre sono apparse in salute e sembrano esserci i presupposti per un’amichevole divertente, da più di due gol complessivi ed almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di Barcellona-Milan

BARCELLONA (4-2-3-1): ter Stegen; Valle, Christensen, Inigo Martinez, Baldé; Casado, Bernal; Pau Victor, Pablo Torre, Unai Hernandez; Lewandowski.

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Tomori, Thiaw, Terracciano; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Saelemaekers; Jovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2