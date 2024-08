Valentino Rossi non dimentica: Marquez distrutto

Valentino Rossi non dimentica: i rapporti con Marc Marquez non sono mai stati ottimi per usare un eufemismo: lo spagnolo distrutto

Tra Valentino Rossi e Marc Marquez non c’è mai stato feeling. Lo sappiamo. Anche se, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il pilota spagnolo quando si è trovato davanti il casco del “Dottore” lo ha firmato senza problemi: “Perché non dovrei farlo” ha detto a chi glielo ha messo davanti. Sembrava un inizio di una schiarita, e invece non pare proprio essere così.

In questo caso, Valentino Rossi – nelle parole che sono state riportate da FormulaPassion.it – ha commentato il passaggio in Ducati, per l’anno prossimo, del pilota. “Sinceramente non ho ben capito cosa è successo – le parole del numero 46, così come riportato da FormulaPassion.it – sembrava tutto fatto per l’approdo di Jorge Martin nel team ufficiale”.

Valentino Rossi, il commento

“È normale che Martin, Bezzecchi e Bastianini si siano sentiti traditi dopo anni di fedeltà al marchio e che se ne siano andati. Nel paddock quasi non si poteva credere alla trattativa Marquez-Ducati”.

Rossi ha poi volto lo sguardo al campione in carica Pecco Bagnaia: “E’ pronto, è un due volte campione del mondo e si sta battendo per vincere il terzo titolo. Dal mio punto di vista non aveva bisogno di Marquez nel box per dimostrare che è il numero uno”. E poi ha aggiunto: “Ho un giudizio chiaro su questo personaggio e non lo cambierò mai“. Insomma, nessun avvicinamento, niente che possa far pensare a qualcosa di bello o di diverso rispetto a quello che è il sentimento che ha accompagnato i due nel corso delle rispettive carriere. Rossi e Marc non si sono mai ben visti, soprattutto dopo i fatti del 2015. E il pilota italiano, nonostante abbia da un poco abbandonato la pista ma c’è, ovviamente, nel paddock, non sembra proprio essere disposto a cambiare idea. Ma noi seguiremo il tutto, e vedremo se ci saranno delle nuove puntate di questa storia.