Lacrime per Sinner: “Mi ha spezzato il cuore”

Lacrime per Sinner, poche ore dopo la vittoria della medaglia di bronzo da parte di Musetti è arrivato il commento di Jannik. La rivelazione

Jannik Sinner adesso è in Canada pronto a difendere quel titolo al Master 1000 che ha conquistato l’anno scorso. E che, a differenza delle Olimpiadi, mette in palio dei punti per la classifica Atp nella quale è primo indiscusso da oltre due mesi.

Ma come sappiamo, per la sua rinuncia al torneo a cinque cerchi, l’azzurro è stato aspramente criticato così come era successo quando aveva deciso di rinunciare alla prima parte di Coppa Davis. Non sono mancati in questo periodo né i titolo di giornali e nemmeno le critiche social. Insomma, è stato un continuo attacco al tennista che per quanto fatto vedere e per la continuità che ha avuto è il più forte di tutti. Ora, dopo la gara che ha consegnato la medaglia di bronzo a Musetti, dall’altra parte del Mondo Sinner ha fatto arrivare il suo commento. E chissà se chi ha parlato sicuramente un po’ di più è stato messo a tacere.

Lacrime per Sinner, la sua rivelazione

“Mi ha spezzato il cuore non poter andare a Parigi, era uno degli obiettivi principali della mia stagione. A volte però non si può far altro che accettare le situazioni sfavorevoli e provare, anche se non è semplice. Lorenzo è tornato a casa con una medaglia di bronzo: significa che un italiano è felice e io sono felice per lui”. Questo il commento di Sinner, che quindi conferma che proprio non ce l’avrebbe fatta ad essere presente a Parigi. E chi siamo noi, davanti alla salute, a parlare in maniera contraria e diversa?

Impegnato comunque a Montreal, al secondo turno Jannik dovrà sfidare lo spagnolo Pedro Martinez o un qualificato. “Per l’altoatesino – spiega sport.virgilio.it – si tratta di un torneo importante visto che lo ha vinto nell’edizione che si è tenuta lo scorso anno a Toronto (il torneo canadese si gioca ad anni alterni tra Toronto e Montreal) e quindi ci sono per lui 1000 punti da difendere nella classifica ATP”.