Gratta e Vinci, qui si vince sempre: 2 milioni col solito biglietto

Gratta e Vinci, qui si vince sempre: il colpo che cambia la vita è da 2 milioni di euro e protagonista è il solito biglietto

Alla fine dell’anno saremo qui di nuovo a tirare i conti. Ma senza dubbio, la Lombardia, si candida fortemente per quella regione che regalerà il maggior numero di Miliardari anche per questo 2024.

Un record già preso nel 2023: tra tutti i Gratta e Vinci Miliardari che sono stati grattati l’anno scorso, il maggior numero uscito fuori è stato proprio nella regione del Nord Italia. Che, così come riportate in queste ore da Agimeg.it, gioisce per un altro cittadino che con un tagliando è riuscito a cambiare, letteralmente, quella che è la sua vita. Quando si vincono 2 milioni di euro allora sì, viene tutto più semplice e si pensa al resto con maggiore tranquillità. Ma andiamo a vedere adesso, nel dettaglio, quello che è successo.

Gratta e Vinci, ecco il colpo grosso

La vincita è stata piazzata con Il Miliardario Maxi, e il fatto è successo proprio nel capoluogo di regione, quella Milano che attira sempre più persone nel corso degli anni per le opportunità soprattutto lavorative che riesce a dare. Nella tabaccheria di Via dell’Assunta 1, uno sconosciuto giocatore è riuscito a portare a casa, appunto, la vincita massima con questo biglietto clamoroso. Il solito, perché sono quasi sempre quelli della famiglia de Il Miliardario che permettono di sognare ad occhi aperti.

Come sappiamo, inoltre, la vincita reale è un po’ minore, visto che il 20% verrà detratto dalle tasse. Ma poco importa, alla fine, il colpo è stato fatto e chissà che cosa avrà provato questo giocatore nel momento in cui ha effettivamente scoperto quello che è riuscito a fare. “La procedura per riscuotere la vincita del Gratta e Vinci “Miliardario Maxi” è semplice ma richiede attenzione ai dettagli, specialmente quando si parla di cifre così significative. Per importi superiori a 10.000 euro, i vincitori devono presentarsi presso l’ufficio premi di Lotterie Nazionali o una filiale di Intesa Sanpaolo. Il fortunato possessore del biglietto vincente dovrà consegnarlo integro insieme a un documento di identità valido. Dopo aver verificato l’autenticità del biglietto, l’importo verrà accreditato direttamente sul conto corrente del vincitore entro 30 giorni, garantendo sicurezza e discrezione” questo viene spiegato, infine, su Agimeg.it.