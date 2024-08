Dalle Olimpiadi di Parigi al Grande Fratello: annuncio clamoroso, tifosi impazziti

Il Grande Fratello tenta il colpo del secolo: per la prossima edizione ha contattato un campione olimpico che ha appena vinto l’oro.

Ci sono sempre dei personaggi che finiscono per brillare più di altri, ai Giochi Olimpici. Un po’ perché sono talentuosi, un po’ perché hanno stoffa e carisma da vendere, sta di fatto che escono dal Villaggio che sono delle vere e proprie star. Quando magari, al loro arrivo, li conosceva solo chi segue con costanza la disciplina in cui sono specializzati.

L’uomo simbolo di questa edizione della competizione a cinque cerchi, provate a dire il contrario, è senza ombra di dubbio Thomas Ceccon. Il mondo, non solo l’Italia, è pazzo del nuotatore che si è aggiudicato l’oro nei 100 m dorso e di cui tanto si è parlato durante questi primi dieci giorni al di là delle Alpi. Un campione dal talento inenarrabile, che si è distinto però anche per il fatto di non avere peli sulla lingua.

Non si è fatto scrupoli al momento di sparare a zero sull’organizzazione non proprio impeccabile dei Giochi, soprattutto sulle condizioni, a quanto pare insostenibili, del Villaggio. Nei dormitori destinati agli atleti, ha raccontato, non c’è aria condizionata e il sonno ne risente. Non ha lesinato critiche al cibo, poi, affermando che si mangia male, cosa poi confermata da molti suoi colleghi, scontenti come lui del trattamento che Parigi ha inteso riservare ai protagonisti delle Olimpiadi.

Che bomba sui social: Ceccon al Grande Fratello

C’è un altro motivo ancora, comunque, alla luce del quale sosteniamo che Ceccon sia l’uomo del momento. Molti utenti dei social ritengono che abbia un sex appeal pazzesco e che il suo sguardo tenebroso, unito a quegli addominali da paura, faccia di lui uno degli atleti più sexy del firmamento sportivo.

Non ci sorprende affatto, quindi, che, nel momento in cui la sua popolarità è alle stelle, Thomas abbia ricevuto una chiamata “dall’alto”. A darne notizia è stato l’opinionista ed esperto di gossip Amedeo Venza, che ha sganciato su Instagram una vera e propria bomba. “Thomas Ceccon contattato per il Grande Fratello – ha scritto tramite IG Stories – Ovviamente il campione olimpico ha rifiutato!”.

Una notizia tutta da confermare, s’intende, non essendoci conferme ufficiali, in tal senso, da parte del diretto interessato. L’ipotesi non sembra comunque, in fin dei conti, così inverosimile. Alfonso Signorini sta cercando di mettere in piedi un cast che tenga il pubblico con gli occhi incollati alla tv e la presenza del nuotatore, di sicuro, avrebbe potuto fare la differenza in termini di audience.