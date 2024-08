Dinamo Kiev-Rangers, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Dinamo Kiev-Rangers è una partita valida per l’andata del terzo turno preliminare di Champions League e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, formazioni, pronostico, tv e streaming.

La Dinamo Kiev un turno di qualificazione alla fase a girone unico di Champions League l’ha già disputato, per i Rangers si tratta invece del debutto in questi preliminari. Gli ucraini hanno dato spettacolo nelle due sfide contro il Partizan, travolto 6-2 all’andata (in campo neutro, visto che per ovvi motivi geopolitici gli uomini di Oleksandr Shovkovskyi sono costretti a giocare in Polonia) e 3-0 al ritorno.

Prove di forza che non poteva certo passare inosservate, soprattutto se consideriamo che per la Dinamo Kiev erano le prime uscite ufficiali: prima delle due gare coi serbi, infatti, avevano giocato solamente amichevoli. I vicecampioni d’Ucraina – nello scorso torneo sono arrivati secondi dietro lo Shakhtar Donetsk ed hanno solo sfiorato quel titolo che manca dal 2021 – avrebbero dovuto debuttare in campionato nell’ultimo weekend ma il match con l’Oleksandria è stato rinviato per permettere a Yarmolenko e compagni di concentrarsi esclusivamente sul preliminare, importantissimo, con gli scozzesi. I Rangers, al contrario, non hanno usufruito di questo “vantaggio” e sabato scorso hanno esordito in Premiership pareggiando 0-0 con gli Hearts nella vicina Edimburgo. Shovkovskyi, tecnico della Dinamo, dovrebbe schierare la stessa formazione che ha tramortito il Partizan – di fianco a Yarmolenko, in attacco, giocheranno Vanat e Kabayev – mentre dall’altro lato Philippe Clement si affiderà all’ex attaccante della Cremonese Dessers.

Come vedere Dinamo Kiev-Rangers in diretta tv e streaming

Dinamo Kiev-Rangers, in programma martedì alle 20:00, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda del match di Champions League che vedrà protagonisti gli uomini di Shovkovskyi e quelli di Clement.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Dinamo Kiev è quotata a 2.25 su Goldbet, Lottomatica e a 2.20 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non si può non dare fiducia alla Dinamo Kiev dopo che gli ucraini hanno impressionato con un avversario di tutto rispetto come il Partizan. Nonostante giochino in Polonia, gli ucraini appaiono leggermente favoriti – probabile una vittoria di misura – contro una squadra che storicamente fuori casa fa fatica.

Le probabili formazioni di Dinamo Kiev-Rangers

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Popov, Dyachuk, Vivcharenko; Buyalskyi, Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Vanat, Kabayev.

RANGERS (4-2-3-1): Butland; Tavernier, Souttar, Propper, Yilmaz; Diomande, Barron; Wright, Lawrence, Cerny; Dessers.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1