I pronostici di martedì 6 agosto: Champions League, Europa League, Conference League

I pronostici di martedì 6 agosto, ci sono le partite di andata del terzo turno preliminare di Champions League, in campo anche Europa League e Conference League.

Inizia questo martedì il terzo turno preliminare della Champions League, e in campo ci saranno anche Europa League e Conference League con tre anticipi. La partita più attesa nella massima competizione europea è quella tra i francesi del Lille e il Fenerbahçe del nuovo allenatore José Mourinho, pronte a contendersi un pass per gli spareggi.

Il Fenerbahce ha dato vita a due partite ricche di gol nel turno precedente con Lugano e questa tendenza potrebbe confermarsi in questa sfida tra attacchi prolifici.

I pronostici sulle altre partite

I danesi del Midtjylland – imbattuti nei 5 incontri giocati finora tra campionato e coppe – dovrebbero evitare la sconfitta anche contro gli ungheresi del Ferencvaros. Anche la Dinamo Kiev farà verosimilmente valere il fattore campo: gli ucraini hanno incantato con i serbi del Partizan segnando 9 gol complessivi tra andata e ritorno (6-2 e 0-3) e partono leggermente favoriti sui Rangers, spesso in affanno lontano dalla Scozia.

Lo Sparta Praga ha conquistato solo vittorie da metà luglio in poi e davanti ai propri tifosi dovrebbe avere la meglio sui rumeni dell’FCSB. Si può dare fiducia anche al Salisburgo, che ha iniziato col botto in Austria prendendo a pallate il Dornbirn in coppa e piegando 3-2 il GAK nella prima giornata di campionato: gli olandesi del Twente sono avvisati.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Qarabag vincente in Qarabag-Ludogorets Razgrad, Champions League, ore 18:00

Vincenti

Dynamo Kiev o pareggio (in Dynamo Kiev-Rangers, Champions League, ore 20:00)

(in Dynamo Kiev-Rangers, Champions League, ore 20:00) Sparta Praga (in Sparta Praga-FCSB, Champions League, ore 20:00)

(in Sparta Praga-FCSB, Champions League, ore 20:00) Salisburgo (in Salisburgo-Twente, Champions League, ore 20:45)

(in Salisburgo-Twente, Champions League, ore 20:45) AEK Atene (in Noah Yerevan-AEK Atene, Conference League, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Salisburgo-Twente , Champions League, ore 20:45

, Champions League, ore 20:45 Lille-Fenerbahçe , Champions League, ore 20:30

, Champions League, ore 20:30 Dynamo Kiev-Rangers, Champions League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Malmo-PAOK, Champions League, ore 19:00

Champions League, ore 19:00 Lille-Fenerbahçe, Champions League, ore 20:30

Champions League, ore 20:30 Dinamo Kiev-Rangers, Champions League, ore 20:00

Il “clamoroso”

• Midtjylland vincente e almeno un gol per squadra in Midtjylland-Ferencvarosi, Champions League, ore 19:15