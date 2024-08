Juventus “in pericolo”: l’annuncio gela i tifosi

La Juventus in pericolo: un annuncio che gela i tifosi bianconeri che adesso sentono un poco la pressione. Cosa sta succedendo

I convocati dell’amichevole contro il Brest hanno rivelato tutte le carte. La Juventus ha diversi elementi che non rientrano nei piani di Thiago Motta e, ovviamente, il nome che fa più rumore è quello di Federico Chiesa.

L’esterno offensivo almeno 15 milioni di euro nelle casse li potrebbe portare, forse qualche milioncino in più, ma la Juve adesso sembra essere ancorata per gli altri innesti che servono alle decisioni di chi andrà via. Una situazione quindi che sembra essere abbastanza delicata, perché ci sono pure gli stipendi da pagare, e sono soldi importanti che ogni mese il club mette a bilancio. C’è un poco di timore? Secondo quanto scritto dal giornalista Fabio Ravezzani, c’è un pericolo. E andiamo a vedere quale potrebbe essere.

Juventus in pericolo, ecco cosa sta succedendo

“Tra giocatori ceduti e messi fuori rosa la Juve è arrivata all’impressionante numero di 14. Mi pare un azzardo pericolosissimo, anche perché dovranno essere sostituiti quasi tutti in ragione degli impegni moltiplicati rispetto all’anno scorso. Incredibile la situazione Szczesny“. Insomma, il quadro sembra abbastanza chiaro e quindi c’è il pericolo di trovarsi alla fine del mercato con una rosa incompleta e con diversi impegni: dalla Champions League, alla possibile doppia sfida per la Supercoppa Italiana.

Quindi serve un’accelerata di Giuntoli, che oltre a dover pensare agli innesti – si parla molto in queste ore di Galeno – deve andare a capire come piazzare tutti questi giocatori che non fanno ufficialmente più parte del progetto. Sì, ufficialmente, perché le parole di Motta alla fine dell’amichevole contro i francesi non hanno nessun bisogno di interpretazioni. Serve piazzarli tutti, anche quel Szczesny che non si sta allenando con la squadra in attesa di scoprire una nuova destinazione. Sia in Italia o in un’altra parte del Mondo.